Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την αυριανή στάση εργασίας

Σε μαζική συμμετοχή στην στάση εργασίας που προκήρυξε η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για αύριο 14 Τρίτη 14 Ιουλίου (11 π μ. - τέλος ωραρίου εργασίας), ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, καλεί όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στον νομό, το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ.

“Η κυβέρνηση της ΝΔ, προσβλέποντας σε μειωμένες αντιδράσεις, επιχειρεί μέσα στο κατακαλόκαιρο να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μια σειρά αντιλαϊκές αλλαγές στο Σύνταγμα”, αναφέρει το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και παρατηρεί: “Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρείται η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και η υποχρέωση του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, συνταγματοποιείται η σύνδεση εργασίας – αξιολόγησης, όπως και η απελευθέρωση των απολύσεων με βάση το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Μπαίνει στο στόχαστρο το άρθρο 16, μετατρέποντας ακόμα περισσότερο την Ανώτατη Εκπαίδευση σε ακριβό και απρόσιτο στόχο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Βάζουν στο χέρι και το άρθρο 79, επιβάλλοντας συνταγματικό κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες (Παιδεία, Υγεία, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, 13ος – 14ος μισθός και σύνταξη) με κριτήριο την «δημοσιονομική μη βιωσιμότητά τους».

Πρόκειται για αλλαγές στο Σύνταγμα που θα φέρουν επιδείνωση στην εργασία των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά στη ζωή του λαού. Μας θέλουν σκυφτούς και τα δικαιώματά μας μπαίνουν σε αμφισβήτηση με το κριτήριο του κόστους. Την ίδια στιγμή που τα δις πάνε και έρχονται για τις μεγάλες επενδύσεις και την πολεμική οικονομία. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Είναι ώρα συλλογικής και οργανωμένης μάχης! Με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, τις Ομοσπονδίες, την ΑΔΕΔΥ μπροστά”.

Το ΝΤ Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας καλεί αύριο Τρίτη στις 11.30 το πρωί, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα (πρώην σχολές Παπαφλέσσα, Κρήτης 13), σε μαζική πανδημοσιοϋπαλληλική συγκέντρωση, όπου θα δοθεί και συνέντευξη Τύπου.