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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 19:36

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για δοκιμαστική περίοδο εργαζομένων

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Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για δοκιμαστική περίοδο εργαζομένων

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Σχετικά με την δοκιμαστική περίοδο ενημερώνει τους εργαζόμενους, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας με ανακοίνωσή του.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Ως δοκιμαστική περίοδος ορίζεται το διάστημα εκείνο κατά το οποίο ο εργοδότης και ο εργαζόμενος αξιολογούν τη συνεργασία τους. Η περίοδος αυτή θεωρείται καθόλα νόμιμη, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένου- εργοδότη και ο εργαζόμενος απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του”.

Απαντώντας σε καίρια ερωτήματα, το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας ενημερώνει:
“1. Πόσο διάστημα μπορεί να διαρκέσει η δοκιμαστική περίοδος;
Σε σύμβαση αορίστου χρόνου, ο εργοδότης μπορεί να συμφωνηθεί με τον εργαζόμενο δοκιμαστική περίοδο χρονικού διαστήματος έως 6 μηνών. Σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της συνολικής περιόδου απασχόλησης, με ανώτατο όριο τους 6 μήνες. Αν ανανεωθεί η σύμβαση για την ίδια θέση και τα ίδια καθήκοντα, δεν επιτρέπεται πρόβλεψη για νέα δοκιμαστική περίοδο.
2. Αμείβεται η δοκιμαστική περίοδος;
Ο εργαζόμενος αμείβεται κανονικά, ασφαλίζεται και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τον μισθό, το ωράριο, τις άδειες και την προστασία της εργασίας.
3. Τι γίνεται όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος;
Εφόσον η συνεργασία συνεχιστεί ως ημερομηνίας έναρξης της εργασίας λογίζεται η αρχική ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου. Αν η δοκιμαστική περίοδος κριθεί ανεπιτυχής, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο διανυθείς χρόνος λογίζεται ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα που παρήχθησαν μέχρι το σημείο της λύσης της”.

Κατηγορία Κοινωνία
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