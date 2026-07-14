Πανελλαδική απεργία εργαζομένων στο εμπόριο

Στην Καλαμάτα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας, στις 11 το πρωί.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέας Μεσσηνίας αναφέρει ότι “την ίδια ώρα που οι εργοδοτικοί φορείς καθυστερούν και τρενάρουν την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να περάσει στα μουλωχτά νέα αντεργατική ρύθμιση για επέκταση της δουλειάς τις Κυριακές και αργίες σε περισσότερους κλάδους. Μάλιστα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, χαρακτηρίζοντας την κυριακάτικη αργία «στρέβλωση», που τώρα αποκαθίσταται” και σημειώνει: “Αποτελεί συνέχεια του χτυπήματος της Κυριακάτικης αργίας όπου όλες οι κυβερνήσεις έβαλαν το χεράκι τους, από το 2013 και την κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της ΝΔ. Από τις «εξαιρέσεις» που τότε μας έλεγαν, σήμερα έχουν ανοίξει την συζήτηση για ανοιχτά καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου, επέκτασή της και σε άλλους κλάδους. Στρώνουν το έδαφος για την υπονόμευση ακόμα και των προσαυξήσεων στις αμοιβές που προβλέπονται σήμερα, μετατρέποντας την Κυριακή σε «κανονική» εργάσιμη μέρα, καταργώντας το ειδικό καθεστώς αμοιβής της.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, που θα εξασφαλίζει χρόνο για ξεκούραση, διακοπές, ψυχαγωγία για εμάς και τις οικογένειες μας”.

Το συνδικάτο ενημερώνει ότι “στις 19 Ιουλίου απεργούμε, διεκδικώντας: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας – Καμία σκέψη για επέκταση της Κυριακάτικης εργασίας και σε άλλους κλάδους. Αυξήσεις στους μισθούς, βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Κατάργηση του σπαστού ωραρίου. Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων: γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας. Κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς”.

Καταλήγοντας, εκτιμά ότι “για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλέμποροι. Όλοι αυτοί που ανακοινώνουν κέρδη – ρεκόρ για το 2025 από τη δική μας σκληρή δουλειά, τους παγωμένους μισθούς, την εντατικοποίηση της εργασίας μας”.