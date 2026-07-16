Μεσσηνιακή Αμφικτυονία: Ανθρωπιστική βοήθεια στους ομογενείς της Βενεζουέλας

Υστερα από συνεχείς επαφές με Ελληνες στη Βενεζουέλα, με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών της HELPHELLAS, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Γαμπιεράκη και τον πρέσβη της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα Freddy José Fernández Τorres, η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία συγκέντρωσε και παρέδωσε στο κέντρο συγκέντρωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Ασπρόπυργο 50 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης, για τους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Η βοήθεια θα παραδοθεί στον Μητροπολίτη Μεξικού, Υπέρτιμο και Έξαρχο Κεντρικής Αμερικής, Κολομβίας, Βενεζουέλας και Νήσων Καραϊβικής Ιάκωβο, ο οποίος θα τα παραλάβει από το λιμάνι La GUAIRA και θα συντονίσει την διανομή προς τους σεισμόπληκτους ομογενείς της Βενεζουέλας που τα έχουν ανάγκη.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία “θα είναι πάντα δίπλα στους συμπατριώτες μας, σε όποιο σημείο της γης κι αν βρίσκονται, για χαρές, εθνικές εορτές και προσφορά βοήθειας. Θα είναι συνεχώς με νέες δράσεις για το κοινωνικό σύνολο. Επίσης το πρόγραμμα της Ελληνομάθειας θα συνεχιστεί για δεύτερη χρονιά”.