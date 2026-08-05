Τα “σπιτάκια” της χαμένης αξιοπρέπειας

Παρακολουθώ αυτή την ιστορία με τα περιβόητα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, που “μυρίζει” σκάνδαλο και για τα οποία διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ερευνα για πάνω από 200 “σπιτάκια” που εγκαταστάθηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται, λόγω αρμοδιότητας ο ΦΟΔΣΑ (και όχι η Περιφέρεια) Πελοποννήσου, που έκανε τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν τα “σπιτάκια”, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εξετάζει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για το πρόγραμμα και όπως έχει ήδη γραφτεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα που προσεγγίζουν συνολικά τα 40 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, για κάθε “σπιτάκι ανακύκλωσης” καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ, όταν η κοστολόγηση αντίστοιχου εξοπλισμού στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν σε 66.000 ευρώ.

Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννη Σμυρνιώτη και τον τέως πρόεδρο του Φορέα Σταύρο Αργειτάκο, που δήλωσαν ότι όλα έγιναν νόμιμα, με τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, της ΕΔΕΛ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δηλαδή, το υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο ευθύνονται, κατά τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες, που έλεγξαν τις συμβάσεις και δεν τις απέρριψαν.

Πάντως, τα πρόστιμα που πέφτουν στους ΦΟΔΣΑ οι Δήμοι – μέλη τους θα τα πληρώσουν. Θα τα κρατήσει το κράτος από τις τακτικές χρηματοδοτήσεις που τους δίνει. Οι δημότες και οι τοπικές κοινωνίες, πάντως, θα την “πληρώσουν”, γιατί θα στερηθούν έργα που θα υλοποιούνταν με τα κρατικά χρήματα.

Ομως, ο κόσμος περιμένει με ενδιαφέρον την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί εκτιμά πως δεν καταλαβαίνει από σχέσεις με την εξουσία και από συμβιβασμούς.

Εκείνο που ενοχλούσε είναι ότι με τα “σπιτάκια” ευάλωτοι οικονομικά συμπολίτες μας έχασαν την αξιοπρέπειά τους και “βαρούσαν βουτιές” στους μπλε κάδους ανακύκλωσης για να γεμίσουν μαύρες σακούλες και να πάρουν κάτι λίγα ευρώ.

Και μόνο γι’ αυτό καλά έκαναν κι έκλεισαν τα “σπιτάκια”. Χωρίς αξιοπρέπεια δεν προάγεται η περιβαλλοντική συνείδηση.