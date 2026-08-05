Κυπαρισσία: Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough»

Το διεθνώς αναγνωρισμένο ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough» θα προβληθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο αίθριο του "Sunset bar", στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Revive Our Ocean Greece.

Τη διοργάνωση πραγματοποιούν το Cyclades Preservation Fund, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση "Αρχέλων", με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Με αφηγητή τον David Attenborough, το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει τους θεατές στον υποθαλάσσιο κόσμο, αναδεικνύοντας τόσο την ομορφιά των θαλασσών όσο και τις σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη δυνατότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να ανακάμψουν, όταν τους δοθεί η απαραίτητη προστασία. Η παραγωγή έχει προταθεί για έξι βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Ειδικού Προγράμματος Μη Μυθοπλασίας, Καλύτερης Κινηματογράφησης, Καλύτερου Αφηγητή και Καλύτερης Μουσικής Σύνθεσης. Πριν από την έναρξη της προβολής θα πραγματοποιηθούν σύντομες ομιλίες από τη διευθύντρια του Cyclades Preservation Fund, Άννυ Μητροπούλου, και εκπρόσωπο της "Αρχέλων", ενώ μετά το τέλος θα ακολουθήσει σύντομο Q&A. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν φαγητό και ποτά από το Sunset Bar με δική τους επιβάρυνση.

Η προβολή εντάσσεται στην πανελλαδική πρωτοβουλία Revive Our Ocean Greece, που συντονίζεται από το Cyclades Preservation Fund, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του National Geographic Pristine Seas, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Ιδρύματος Κώστα Μ. Λεμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.