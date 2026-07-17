Πρέσβειρα του Διεθνούς Οργανισμού Νεολαίας η Καλαματιανή Φωτεινή Κατσαμπάνη

Η επιλογή της αναδεικνύει τη σταθερή ενασχόλησή της με ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των νέων, τη δημοκρατική παιδεία, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό παρουσία της νέας γενιάς στη δημόσια ζωή. Η Φωτεινή Κατσαμπάνη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό». Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας, με κατεύθυνση στη Γλωσσολογία, ενώ έχει ολοκληρώσει και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φροντίδα και Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων στην Κοινότητα» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παράλληλα, είναι μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας, συμμετέχοντας στις προσπάθειες για την ενίσχυση της φωνής και της παρουσίας των νέων στα τοπικά ζητήματα.

Ανακοινώνοντας την επιλογή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη νέα αυτή ευκαιρία. «Αυτή η ευκαιρία μού επιτρέπει να συμβάλω στην προώθηση της συμμετοχής των νέων, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας, ενώ παράλληλα συνδέομαι με μια παγκόσμια κοινότητα νέων ηγετών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια γνωστοποίησε ακόμη ότι θα συμμετάσχει στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Νεολαίας – International Youth Conference 14, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Υόρκη, με θέμα «Η Νεολαία και το Μέλλον της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης». Το συνέδριο διοργανώνεται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και φέρνει σε επαφή νέους, εκπροσώπους θεσμών και φορείς χάραξης πολιτικής από διαφορετικές χώρες.

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η διεθνής διάκριση έρχεται να προστεθεί στη δραστηριότητά της γύρω από τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «OUR EYE ON THE EU», η Φωτεινή Κατσαμπάνη δημοσίευσε πρόσφατα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» άρθρο με τίτλο «AgoraEU και CERV+: Η επόμενη μέρα για τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη». Στο άρθρο εξετάζει την προτεινόμενη ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος CERV στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο AgoraEU για την περίοδο 2028-2034, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Το CERV, από τις αγγλικές λέξεις «Citizens, Equality, Rights and Values», αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους πολίτες, την ισότητα, τα δικαιώματα και τις αξίες. Το προτεινόμενο CERV+ αποτελεί το ενισχυμένο και διευρυμένο σκέλος του νέου AgoraEU, το οποίο θα αφορά τη δημοκρατία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την ισότητα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Το AgoraEU προτείνεται ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα συνδέει τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης, τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η παραπληροφόρηση, η πολιτική πόλωση και οι πιέσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Όπως επισημαίνει η Φωτεινή Κατσαμπάνη, η συζήτηση γύρω από το CERV+ δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια τεχνική ανάλυση του σχεδιασμού ενός ακόμη ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρόκειται, αντίθετα, για μια βαθιά πολιτική συζήτηση γύρω από τη θέση που θα έχει η κοινωνία των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη δυνατότητα των πολιτών και των οργανώσεών τους να συμβάλλουν ενεργά στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.