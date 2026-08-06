Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 46χρονος από τον Ευαγγελισμό για καλλιέργεια και διακίνηση χασίς

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 46χρονος από τον Ευαγγελισμό του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την καλλιέργεια και διακίνηση χασίς.

Ο 46χρονος, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις καλλιέργειας ναρκωτικών, βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας το μεσημέρι της Τρίτης και απολογήθηκε για τα αδικήματα που κατηγορείται.

Η απόφαση των εισαγγελικών Αρχών ήταν να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Να θυμίσουμε πως ο συλληφθείς καλλιεργούσε 14 δενδρύλλια κάνναβης σε αγρόκτημα στην περιοχή του Ευαγγελισμού Πυλίας, ενώ στη συνέχεια τις ποσότητες που συγκόμιζε τις διέθετε σε χρήστες ουσιών κυρίως στην περιοχή της Μεθώνης και της Φοινικούντας.

Κ.Ηλ.