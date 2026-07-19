Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Πλούσια λαϊκή με προβληματικό πάρκινγκ

Η λαϊκή στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και Σάββατο είναι μία από τις καλύτερες λαϊκές. Καταγράφει τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς εξασφαλίζει στον κόσμο φρέσκα και υγιεινά προϊόντα.

Αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση της κοινωνίας, του κόσμου που έχει χρήματα το πρώτο 15νθήμερο του μήνα και ψωνίζει και η λαϊκή έχει κίνηση. Και το υπόλοιπο μισό που τα χρήματα έχουν τελειώσει και η κίνηση είναι πεσμένη. Ομως, τα τελευταία χρόνια, πριν με τα μνημόνια και τώρα με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, ο κόσμος ψωνίζει μετρημένα, μετράει και το 10λεπτο, “λιγότερα λεφτά, λιγότερες ποσότητες”.

Η λαϊκή της Καλαμάτας στηρίζει τον αγροτικό κόσμο της Μεσσηνίας, ενώ φιλοξενεί παραγωγούς και από άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το πάρκινγκ, ιδιαίτερα το Σάββατο. Πρέπει να βρεθούν νέοι χώροι στάθμευσης στην περιοχή, ενώ οι παραγωγοί θα πρέπει να στηρίξουν την εργασία τους, να μην παρκάρουν στις θέσεις, που προορίζονται για τους πελάτες τους. Ακόμα, απαιτείται η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας για να διευκολύνει την κυκλοφορία και να στηρίξει τη λειτουργία της λαϊκής στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Η γενικότερη λειτουργία της Κ.Α.Κ. είναι αντικείμενο άλλου ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η εικόνα που καταγράψαμε και διαπιστώσαμε, μιλώντας με παραγωγούς.

Αναλυτικά:

Ο Νίκος Τσιοτίνας από την Αρκαδία, μας είπε ότι “είναι μέτρια η αγορά, που μπορεί να γίνει καλύτερη. Στις αρχές του μήνα η κίνηση είναι ικανοποιητική”. Παρατηρεί πως “πρέπει να υπάρχει Δημοτική Αστυνομία το Σάββατο και οι παραγωγοί να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ, που έχει δημιουργηθεί για μας”.

Ο Μπάμπης Αλεβίζος αναφέρει πως “το Σάββατο είναι ικανοποιητικά τα πράγματα. Οποιο προϊόν είναι σε πολλές ποσότητες δεν φεύγει εύκολα” κι επισημαίνει ότι “ο κόσμος μετράει και το 10λεπτο. Οταν πληρώνεται, υπάρχει κίνηση”. Οσον αφορά τα προβλήματα, σημειώνει ότι “πρέπει να βάλουν τέντες. Η Καλαμάτα είναι μεγάλη πόλη και μπορεί να γίνεται λαϊκή και σε άλλο σημείο της. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι το πάρκινγκ. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη συγκοινωνία, το λεωφορείο να πηγαίνει γύρω – γύρω από την αγορά”.

Η Μαρία Ζαβαλιέρη παρατηρεί ότι “είναι πεσμένη η κίνηση, αλλά τα καρπούζια Χωραΐτη ξεπουλάνε”. Εκτιμά πως “φταίει το πάρκινγκ, το Σάββατο αγανακτεί ο κόσμος” και σημειώνει: “Εδώ και χρόνια ψωνίζει μετρημένα, τώρα παίρνει μισό καρπούζι. Τον ευχαριστούμε που έρχεται”.

Ο Δημήτρης Σελής από την Αργολίδα, τονίζει ότι “είναι καλή αγορά, ειδικά το καλοκαίρι, γι’ αυτό ερχόμαστε”, αλλά επισημαίνει πως “είναι μειωμένη η κίνηση, ο κόσμος παίρνει λιγότερα πράγματα, ψάχνει το 10λεπτο και το 20λεπτο”. Για το πρόβλημα του πάρκινγκ, ζητεί “να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους οι παραγωγοί και οι άνθρωποι που δουλεύουν στη λαϊκή, στις θέσεις που είναι για τους πελάτες”.

Η Παναγιώτα Σκιαδοπούλου που έχει βότανα, αναφέρει ότι “έχει κίνηση η λαϊκή και αρκετούς ξένους, κυρίως Γάλλους” και προσθέτει πως “οι ξένοι επιλέγουν εξεζητημένα βότανα και οι ντόπιοι προτιμούν τα κλασικά”. Εκτιμά ότι “οι παραγωγοί μπορούν να ανταπεξέλθουν με τη λαϊκή”, ενώ για το πρόβλημα του πάρκινγκ παρατηρεί: “Το πρόβλημα δημιουργείται και από μας, τους παραγωγούς. Το πάρκινγκ είναι για τον κόσμο που έρχεται να ψωνίσει στη λαϊκή. Δεν είναι για να κάνεις βόλτες στο Ιστορικό Κέντρο και για να πιεις καφέ. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος”.

Η Αννα Ισσαρη επισημαίνει ότι “τα Σάββατα είναι καλύτερα, οι Τετάρτες έχουν πατώσει. Ο κόσμος ψωνίζει συντηρητικά, η κίνηση είναι πεσμένη 50%. Δεν μπαίνει στην αγορά, όπως έμπαινε παλιότερα”. Για το πάρκινγκ αναφέρει ότι “όποιος έχει λίγο υπομονή, θα βρει να παρκάρει”.