Στάση εργασίας Σωματείου Διανομέων Ταχυμεταφορέων - Ντελιβεράδων σήμερα και στη Μεσσηνία

Στον αγώνα του Σωματείου Διανομέων Ταχυμεταφορέων - Ντελιβεράδων Ν. Μεσσηνίας, το οποίο θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου και συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου, συμπαραστέκεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί μεταξύ 7 το απόγευμα και μεσάνυχτα και η συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα.

Η διοίκηση του Κέντρου αναφέρει ότι “ο συγκεκριμένος κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά και χρόνια προβλήματα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και χαιρετίζουμε την αγωνιστική

τους στάση” και σημειώνει: “Οι διανομείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Δυστυχώς, τα πρόσφατα εργατικά ατυχήματα το αποδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο. Στη Μεσσηνία ένας διανομέας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στην Αττική ένας ακόμη διανομέας έχασε τη ζωή του. Απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας, ώστε κανένας εργαζόμενος να μη θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο για να βγάλει το μεροκάματό του.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους”.

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τον αγώνα των διανομέων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και του Σωματείου Διανομέων Νομού Μεσσηνίας, χαιρετίζει και στηρίζει και το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα του νομού, “διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στις αμοιβές, μόνιμη και σταθερή εργασία με απευθείας προσλήψεις, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους”.

Το Συνδικάτο αναφέρει πως “την ώρα που οι εταιρείες αυξάνουν τον τζίρο, τα κέρδη και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, οι εργαζόμενοι δουλεύουν με χαμηλές αμοιβές, ανασφάλεια, εξαντλητικούς ρυθμούς και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή τους”. Και προσθέτει ότι “η κινητοποίηση των διανομέων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναντιέται την ίδια ημέρα με την πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στο εμπόριο. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο απεργούν για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς, για 7ωρο - 5ημερο 35ωρο και για τη νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής ως υποχρεωτικής αργίας”.

Τέλος, το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σήμερα Κυριακή η συγκέντρωση των εμποροϋπαλλήλων είναι στις 11 το πρωί, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας και των διανομέων στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.