Ανακοίνωση Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας κατά ισραηλινής τουριστικής επένδυσης

Την αντίδρασή της στην ισραηλινή τουριστική επένδυση στον Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας και τους λόγους γι’ αυτή την αντίδραση, εκφράζει η Αντιφασιστική Κίνηση της πόλης.

Σε ανακοίνωση με τίτλο “Τι συμβαίνει με την επένδυση στον Μπουρνιά;”, εξηγεί την άποψή της με μύθους και αλήθειες.

Χαρακτηριστικά η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει:

“Η πλειοψηφία των καλαματιανών, δημόσια, θεσμικά πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν τις ενστάσεις τους έως και την βαθιά άρνησή τους σε μια τέτοια επένδυση με κεφάλαια που προέρχονται από το αίμα του Παλαιστινιακού λαού. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν αναλάβει την τυφλή υποστήριξη και υλοποίησή της υποστηρίζοντας τους παρακάτω μύθους…

Μύθος: Δε θα διαταραχθεί η περιοχή και θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί κανόνες.

Αλήθεια: Το φυσικό τοπίο και η ίδια η περιοχή θα αλλάξουν ριζικά. Τσιμέντο και ενεργοβόρες κατασκευές θα πάρουν τη θέση της νυν γεωργικής γης και της παρθένας παραλίας και τίποτα δε θα θυμίζει την περιοχή όπως ήταν πριν. Η συνολική κατασκευή αναμένεται να επιδεινώσει ραγδαία όχι μόνο τη δυτική παραλία αλλά και το σύνολο του μεσσηνιακού κόλπου, με τη διαδικασία του ντόμινο. Δεδομένου δε του ιστορικού του επενδυτή, μάλλον πρόκειται για επένδυση real estate και το ‘τουριστική’ είναι προσχηματικό.

Μύθος: Η επένδυση θα αφήσει θετικό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Αλήθεια: Οι θέσεις εργασίας θα είναι ελάχιστες και με τους κατώτατους μισθούς κατά κύριο λόγο. Άλλωστε, η τουριστική βιομηχανία φημίζεται για τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς και τα εξαντλητικά ωράρια. Κανένας εργαζόμενος δεν έγινε πλουσιότερος επειδή στην περιοχή του φτιάχτηκε πολυτελές ξενοδοχείο.

Μύθος: Δε θα επηρεαστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.

Αλήθεια: Δεν είναι η πρώτη φορά που μια τουριστική εταιρία διακηρύσσει ότι θα αφήσει ελεύθερη την πρόσβαση στην παραλία. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο είναι ένα τεράστιο ψέμα, καθώς το μέγεθος της μονάδας αποκλείει ουσιαστικά κάθε άλλη πρόσβαση, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγει την όρεξη και σε άλλα μέρη της περιοχής -και εδώ συγκεκριμένα της Καλαμάτας με την πανέμορφη αλλά ήδη επιβαρυμένη παραλία της- για αποκλειστική χρήση αιγιαλού. Έχουμε δει στην Κύπρο να ξεπηδάνε security και φράχτες στους τόπους, όπου οι Ισραηλινοί έχουν φτιάξει ολόκληρα χωριά, αποκόβοντας ουσιαστικά την πρόσβαση σε ολόκληρες περιοχές, ακόμα και εκκλησίες, για τους ντόπιους. Ένα τέτοιο χωριό θα φτιάξουν κι εδώ”.

Ακόμα, προσθέτει:

“Μύθος: Είναι μια επένδυση που η περιοχή έχει ανάγκη και θα μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα της πλειοψηφίας των Καλαματιανών.

Αλήθεια: Για την πλειοψηφία των πολιτών της Καλαμάτας, η ζωή θα χειροτερέψει αισθητά. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα ακριβύνουν, η καθημερινότητα θα είναι ακόμα πιο αφόρητη: ήδη τους τουριστικούς μήνες βιώνουμε μία καθημερινότητα που δεν τη θέλουμε. Αποστάσεις λίγων μέτρων παίρνουν ώρες λόγω της κίνησης, το νερό κόβεται σε πολλές περιοχές κυρίως στα χωριά, όπου και οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, το ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Σαφώς η ίδια η πόλη που πλέον έχει γεμίσει Airbnb και πολυτελή διαμερίσματα, τα στέκια της και τα μέρη της θα αλλάξουν χαρακτήρα, με τον χώρο για τους ντόπιους να μειώνεται συνεχώς. Ας ρωτήσουμε και τους πολίτες της Κρήτης ή άλλων τουριστικών περιοχών πόσο έχει δυσκολέψει η ζωή τους και πόσο δε θέλουν περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής τους μέσω του τουρισμού.

Μύθος: Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει η προέλευση των κεφαλαίων, ακόμα και αν είναι ισραηλινά

Αλήθεια: Δεκάδες εκατομμύρια ισραηλινά κεφαλαία εισρέουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όμορφες περιοχές της χώρας μας. Στο αεροδρόμιο ‘Ελευθ. Βενιζέλος’, μια τεράστια διαφήμιση παροτρύνει τους ισραηλινούς τουρίστες-επισκέπτες να μην φύγουν από την Ελλάδα χωρίς αγορά ακινήτου. Η διείσδυση του ισραηλινού κεφαλαίου μέσω και της αγοράς real estate στην χώρα συνδέεται άρρηκτα με το βάθεμα της συνεργασίας της χώρας μας με το γενοκτονικό κράτος- απαρτχάιντ του Ισραήλ. Η επένδυση της IDM έρχεται να πλαισιώσει με υποδομές μόνιμης εγκατάστασης την παρουσία των ισραηλινών της ELBIT στη διπλανή περιοχή της 120 ΠΕΑ. Όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, οι δήθεν τουριστικές υποδομές μετατρέπονται σε ‘καταφύγια’ για τους εγκληματίες πολέμου που ξεκουράζονται από τη ‘ρουτίνα’ της γενοκτονίας”.

Καταλήγοντας, η Αντιφασιστική παρατηρεί:

“Δεν θα επιτρέψουμε η πόλη μας να γίνει ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα της ντροπής. Για όλους τους παραπάνω λόγους και πολλούς ακόμα, δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί η εν λόγω επένδυση! Ας το έχουν κατά νου αυτό και όσοι σχεδιάζουν να επενδύσουν στην κατασκευή και όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν κατοικίες … θα είναι διαρκώς ανεπιθύμητοι!”.