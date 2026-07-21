Μεθώνη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 57χρονος Αγγλος για το δέμα με κατεργασμένη κάνναβη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος Αγγλος από την Μεθώνη που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, όταν παρέλαβε ένα δέμα με κατεργασμένη κάνναβη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο συλληφθείς βρέθηκε χθες το πρωί στα Δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή

Η απόφαση των δικαστικών Αρχών ήταν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και εγγυοδοσία 3.000 ευρώ.

Να θυμίσουμε πως η Αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος στην οικία του στην Τάπια Μεθώνης, με αστυνομικούς να προσποιούνται τους υπαλλήλους ΕΛΤΑ και να του παραδίδουν το δέμα που περιείχε 87,30 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα) και ακόμη ένα σακουλάκι καφέ, με σκοπό να αποπροσανατολίσει με το άρωμα του τον αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών!

Κ.Ηλ.