Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρωτοβουλία για τις τιμές των ενοικίων στην Καλαμάτα

Ενα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί έντονα χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κοινή συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 11 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο.

Οι Κοσμήτορες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, θα παρουσιάσουν τις διαστάσεις του προβλήματος των υψηλών ενοικίων στην Καλαμάτα και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αρκετοί υποψήφιοι που θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εισαγωγή τους στις σχολές της Καλαμάτας έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση κατοικίας. Ωστόσο, η εικόνα που συναντούν είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών σε λογικές τιμές και σε αξιοπρεπή κατάσταση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με την βραχυχρόνια μίσθωση να παίζει τον δικό της ρόλο.

Παράλληλα, εξακολουθούν να καταγράφονται φαινόμενα που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ιδιοκτητών που επιθυμούν οι φοιτητές να αποχωρούν από τα μισθωμένα διαμερίσματα πριν από την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς, προκειμένου να διαθέσουν τα ακίνητα σε επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Μια πρακτική που δημιουργεί ανασφάλεια στους φοιτητές και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εύρεση σταθερής στέγης.

Το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο το κόστος διαβίωσης. Αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την πρόσβαση των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οικογένειες καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναγκάζονται να επανεξετάσουν ακόμη και την επιλογή της πόλης φοίτησης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι το στεγαστικό ζήτημα των φοιτητών δεν αποτελεί ένα εποχικό πρόβλημα που επανέρχεται μόνο με την ανακοίνωση των βάσεων, αλλά μια διαχρονική πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η Καλαμάτα να μπορεί να υποδέχεται τους νέους φοιτητές με όρους αξιοπρέπειας και προσιτού κόστους διαβίωσης.

Τ.Αν.