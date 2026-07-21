Διαμαρτυρία την Τετάρτη στο Χανδρινού για την παραχώρηση της γεώτρησης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κι ενημέρωσης οργανώνουν οι σύλλογοι του Χανδρινού αύριο Τετάρτη, στις 10 το πρωί, στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Πύλου, στο χωριό, σχετικά, όπως αναφέρουν, “με το έγκλημα που συντελείται εις βάρος του χωριού μας και των περιχώρων με την παράνομη παραχώρηση της γεώτρησης και του πόσιμου νερού της στον εργολάβο, που κατασκευάζει τον δρόμο για να καταβρέχει αυτόν και να μειώνει τα έξοδά του”.

Σε ανακοίνωσή τους ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός και ο αρδευτικός σύλλογος “Κότινος” αναφέρουν:

“Το ελληνικό κράτος δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με την ανοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος και της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραχώρησε – χάρισε με συνοπτικές και παράνομες διαδικασίες απαλλοτριωμένη γεώτρηση ιδιώτη στη θέση «Αλώνια Χανδρινού» και επομένως κρατική περουσία στον εργολάβο που κατασκευάζει τον δρόμο. Για χάρη του πολλαπλασίασε μάλιστα το όριο της ποσότητας άντλησης ύδατος, το οποίο είναι πόσιμο νερό με σκοπό να καταβρέχει τον υπό κατασκευή δρόμο και να κερδίζει περισσότερα, μολονότι ο εργολάβος είχε δεσμευθεί στην αρχική σύμβαση με το κράτος να παίρνει νερό από τη θάλασσα για να μην στραγγίζει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Καθημερινά υδρομαστεύονται τεράστιες ποσότητες πόσιμου νερού για να καταβρέχεται ο δρόμος, τη στιγμή που σε απόσταση 1.000 μέτρων κυλά ποτάμι που χύνεται στη θάλασσα. Ετσι στραγγίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας με άμεσο κίνδυνο να στερέψουν όλες οι πηγές στον «Αηλιόκαμπο».

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα έχουμε αντιδράσει με κάθε τρόπο με ορατά τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Καλούμε σε κινητοποίηση και επαγρύπνηση όλους τους κατοίκους του Χανδρινού και των περιχώρων και ανταπόκριση στο κάλεσμα των συλλόγων του χωριού, για να σώσουμε τον τόπο μας, το χωριό μας και την ίδια τη ζωή μας. Θα δώσουμε τον καλό αγώνα μας όλοι μαζί και θα νικήσουμε”.