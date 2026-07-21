Κινηματογραφική βραδιά στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η φετινή προβολή περιλαμβάνει τη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων «Μπαμπούλες Α.Ε.», μια τρυφερή και διασκεδαστική ιστορία που υπενθυμίζει πως το γέλιο μπορεί να νικήσει κάθε φόβο. Οι αγαπημένοι ήρωες Σάλι, Μάικ και η μικρή Μπου υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές ψυχαγωγίας σε θεατές κάθε ηλικίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό της Καλαμάτας. Παράλληλα, σε συνεργασία με φορείς της πόλης, θα λειτουργούν Food Station και Bar Station, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν, ψητό καλαμπόκι, παγωτά, δροσιστικά cocktails και ποικιλία από street food snacks. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 μ.μ. και οι διοργανωτές προτρέπουν το κοινό να φέρει μαζί του μια πετσέτα θαλάσσης ή μια ψάθα, ώστε να απολαύσει την προβολή με άνεση και καλοκαιρινή διάθεση.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από το θερινό σινεμά, μαζί με τα έσοδα από το Christmas Land που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο, θα διατεθούν για κοινωνικό, φιλανθρωπικό σκοπό που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, διατίθεται χώρος στάθμευσης στο πάρκινγκ του αθλητικού κέντρου River West, καθώς και στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.