Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για τη Μεσσηνία, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.