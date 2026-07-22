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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 11:02

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για τη Μεσσηνία, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Κατηγορία Κοινωνία
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