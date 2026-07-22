Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Τήρηση μέτρων για καύσωνα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει εκ νέου τους εργαζομένους, με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας χθες 21 Ιουλίου, σχετικά με την θερμική καταπόνηση από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Σημειώνει ότι “ιδιαίτερα για εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο και στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΥ, θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, προβλέπεται η παύση εργασιών μεταξύ των ωρών 12.00 έως 16.00, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το υπουργείο Εργασίας. Οι εργοδότες από την πλευρά τους επιβάλλεται να λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που περιέχονται σε Υπουργικές Αποφάσεις, όπως η βελτίωση συνθηκών εργασίας με τη χρήση ανεμιστήρων, κλιματισμού και συστημάτων εξαερισμού, παροχή πόσιμου νερού, η οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και οι μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του χώρου εργασίας. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε

ομάδες αυξημένου κινδύνου για την υγεία τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, εφόσον είναι εφικτό. Η προστασία της υγείας των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να διασφαλίζεται έμπρακτα από την Πολιτεία και την εργοδοσία μέσω ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και ασφάλειας”.