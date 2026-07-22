Το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα για την απεργία

“Οι εργαζόμενοι στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα στην Καλαμάτα έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα πως δεν δέχονται τα ωράρια εξόντωσης και την δουλειά τις Κυριακές”, αναφέρει το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας, για τη χθεσινή ημέρα πανελλαδικής απεργίας στο εμπόριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου, στην απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας, με κάλεσμά του, στάλθηκε μήνυμα αγώνα για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, όπως σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Με βάση την ίδια ανακοίνωση, “από το πρωί, η απεργία είχε συμμετοχή σε μεγάλα καταστήματα, όπως στο “NOTOS”, όπου και το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη για αυξήσεις στους μισθούς κ.α.

Επίσης, συμμετοχή εκφράστηκε στην απεργία και από άλλα μεγάλα καταστήματα και αλυσίδες, όπως “H&M” και “ZARA”, με τους εργαζόμενους να διατρανώνουν τη θέλησή τους για υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους, αλλά και διάθεση συνέχισης του αγώνα”.

Στα ζητήματα αυτά αναφέρθηκε στην παρέμβασή του και ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος του συνδικάτου, καλώντας σε κλιμάκωση του αγώνα για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα περιλαμβάνει: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας. Αυξήσεις στους μισθούς, βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Κατάργηση του σπαστού ωραρίου. Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων: γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας. Κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για κλιμάκωση του αγώνα με συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.