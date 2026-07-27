Εξαμίλια Κορίνθου: Εκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, φέρεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ότι σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από την έκρηξη που προηγήθηκε, ενώ ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής.

Όπως ανέφερε στο "ΕΡΤnews" ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν «μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής».

Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επίσης τραυματίστηκε μια γυναίκα στα χέρια η οποία έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ