Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών: Συγκινητική εκδήλωση για τα 100 χρόνια

Με μια συγκινητική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών πραγματοποίησε στο πάρκο της Βλαχέρνας την επετειακή του εκδήλωση για τα 100 του χρόνια.

Εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας, προσφοράς, ανιδιοτελούς συμμετοχής των μελών του στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα της περιοχής. Ένας Σύλλογος που μετά από έναν αιώνα ζωής έχει καταφέρει όχι μόνο να μείνει ζωντανός, αλλά να μεγαλουργεί και να χαράζει δρόμους με πολλές ακόμη δράσεις.

Τη βραδιά αυτή η συγκίνηση ήταν έκδηλη σε όλους και ειδικά στα μέλη του Συλλόγου, ήταν μια βραδιά που αφιερώθηκε σε όλους όσους όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν το Σύλλογο και στάθηκαν δίπλα του τόσο τις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές του πολέμου και της φτώχειας.

Σε όλους αυτούς που μεταλαμπάδευσαν στις επόμενες γενιές, τη σημασία και την αξία του Συλλόγου, όλα εκείνα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για να σταθεί δημιουργικός και ακμαίος.

Η βραδιά ξεκίνησε με καλωσόρισμα της προέδρου Βιβής Παντελάκη στην ξεχωριστή αυτή όπως είπε ημέρα, που ανήκει σε όλους όσους εργάστηκαν και αφιέρωσαν χρόνο, στους φορείς, σε όσους συμμετέχουν, σε όλους τους Φιλιατρινούς. Επισήμανε ότι η ιδρυτική ομάδα του Συλλόγου ήταν μπροστά από την εποχή τους με ευρύτητα σκέψης και τόλμη. Είχαν το βλέμμα τους στραμμένο σε όλη τη πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Στα πλαίσια του εορτασμού τόνισε επανεκδόθηκε το βιβλίο του Κώστα Κόλλια για τα 50 χρόνια του Συλλόγου.

Ακολούθως αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές του Συλλόγου και σημαντικές ευεργεσίες που έγιναν στο Σύλλογο, ενώ κλείνοντας υπογράμμισε πως “σήμερα τιμάμε το παρελθόν εκφράζοντας ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη πορεία”.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης τονίζοντας πως είναι η ζωντανή ιστορία της πόλης των Φιλιατρών, ολόκληρες γενιές τους δίδαξε παράδοση, κουλτούρα, ήθος, έθιμα, Παιδεία, συμπεριφορά τους δίδαξε Ελλάδα, είμαστε ευγνώμονες που υπάρχουν τέτοιοι Σύλλογοι.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς σημείωσε πως “οι ευχαριστίες είναι δικές μας για όλα όσα έχετε προσφέρει, οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι απλά ένας Σύλλογος σε μια γωνιά του τόπου μας, συμβάλλουν τα μέγιστα για να κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, την ιστορία, τον πολιτισμό, κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα”.

Ακολούθησε προβολή ταινίας με την ιστορία του Συλλόγου που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Μιχαλακόπουλος, ενώ στη συνέχεια έγινε απονομή τιμητικών διακρίσεων σε συγγενικά πρόσωπα ευεργετών του Συλλόγου και πιο συγκεκριμένα για τους Φρόσω Βορρέ ,Χαράλαμπο και Βέρα Γούγουλα, Χαράλαμπο Νεστορίδη και Πόπη Μάινου.

Αλλά και σε πολιτειακούς και ιδιωτικούς φορείς όπως και σε πρόσωπα πολιτειακών, ξεκινώντας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το οποίο παρέλαβε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ευχαρίστησε την πρόεδρο και όλους όσοι έχουν βοηθήσει σε αυτό το τεράστιο αποτύπωμα του Συλλόγου, το οποίο είναι πνευματικό, πολιτιστικό και σίγουρα κοινωνικό.

Στον Δήμο Τριφυλίας, το οποίο παρέλαβε ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης σημειώνοντας πως απόψε θα έπρεπε εμείς να τιμήσουμε τη πρόεδρο και όλους αυτούς που από προηγούμενα χρόνια και γενιές δημιούργησαν αυτό που απόψε εμείς γιορτάζουμε. Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων την οποία παρέλαβε η προϊσταμένη Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, τον Στρατηγό Χαράλαμπο Λαλούση, τον Κώστα Κόλλια – Ερανιώτη, τον Χάραλαμπο Παγάνη, το Βασίλη Λύκο, την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα οι Τάσος Σαρδέλης και Γιάννης Αδρακτάς, τη Νατάσσα Γλαράκη για το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, τον Χαράλαμπο Αλεξανδρόπουλο για την Αδελφότητα Φιλιατρινών Αττικής «Η Εράνη», τον Σταμάτη Ξυνογιαννακόπουλο για τους Απόδημους Φιλιατρινούς, τον δικηγόρο Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη δικηγόρο Κυριακή Αθανασοπούλου, τον λογιστή Παναγιώτη Σταματελλόπουλο και τη Φωτεινή Στυλιανού προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας.

Η βραδιά έκλεισε με τον πιο όμορφο και μελωδικό τρόπο με μουσική συναυλία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου που απαρτίζεται από νέα παιδιά, με καταπληκτικές ερμηνείες, ενώ να σημειώσουμε ότι στον χώρο του Πάρκου λειτούργησε και έκθεση του Συλλόγου για τα 100 του χρόνια με αναδρομή από την ίδρυση του μέχρι σήμερα.

Κ.Μπ.