Κατασκευή φοιτητικών εστιών ζητεί η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου

Την ανάγκη άμεσης κατασκευής σύγχρονων δημόσιων φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου όπου λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα θέτει με επερώτησή της προς την περιφερειακή αρχή η Λαϊκή Συσπείρωση.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης επιδεινώνεται κάθε χρόνο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις οικογένειες των φοιτητών.

Στην επερώτηση επισημαίνεται ότι στην Καλαμάτα, όπου φέτος εισάγονται 956 νέοι φοιτητές στα οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λειτουργεί μία μόνο φοιτητική εστία με περίπου 200 δωμάτια, τα οποία καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες φοιτητών όλων των ετών. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις υψηλές τιμές των ενοικίων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί φοιτητές αναγκάζονται είτε να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους είτε να περιορίζουν την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στις πέντε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα είναι εγγεγραμμένοι 16.587 προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το 2026 αναμένονται ακόμη 2.349 νέοι εισακτέοι. Όπως αναφέρει, οργανωμένη δημόσια φοιτητική εστία λειτουργεί ουσιαστικά μόνο στην Καλαμάτα με περίπου 200 κλίνες, ενώ στην Τρίπολη εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει φέτος εστία περίπου 100 κλινών, χωρίς αντίστοιχες δομές στη Σπάρτη, την Κόρινθο και το Ναύπλιο.

Παράλληλα, η παράταξη ασκεί κριτική στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη φοιτητική στέγη, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρεται το βάρος στους ιδιοκτήτες ακινήτων και ότι αντιμετωπίζονται οι φοιτητές κυρίως ως πελάτες της τοπικής αγοράς ή ως εποχικό εργατικό δυναμικό. Υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική λύση είναι η δημιουργία επαρκών, αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν φοιτητικών εστιών σε κάθε πανεπιστημιούπολη.

Με την επερώτησή της καλεί την περιφερειακή αρχή να απαντήσει ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Σπάρτη, Ναύπλιο και Κόρινθο, αν έχει θέσει το θέμα στις διεκδικήσεις της Περιφέρειας με συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης και χρονοδιάγραμμα, καθώς και αν προτίθεται να στηρίξει το αίτημα για επαρκή δημόσια φοιτητική στέγη, ώστε –όπως αναφέρει– κανένας νέος να μη στερείται το δικαίωμα στις σπουδές λόγω του κόστους στέγασης.