Διαμαρτυρία για τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

“Οι δομές προστασίας και υποστήριξης των γυναικών που υφίστανται έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελούν απλές δημοτικές υπηρεσίες”, αναφέρει το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και παρατηρεί: “Είναι κοινωνικές δομές πρώτης γραμμής, που οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την αξιοπρέπεια των γυναικών που απευθύνονται σε αυτές. Η αντίθεσή μας δεν αφορά γενικά τη χωροθέτηση μιας δημόσιας υπηρεσίας στο κέντρο της πόλης. Αφορά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιλογή, σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις των εργαζομένων, δεν διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις διακριτικότητας, προστασίας και ασφαλούς πρόσβασης που απαιτεί η λειτουργία μιας τόσο ευαίσθητης κοινωνικής δομής. Οι αποφάσεις που αφορούν γυναίκες θύματα βίας, δεν μπορεί να λαμβάνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική γνώση και η εμπειρία των εργαζομένων που καθημερινά στηρίζουν τα θύματα”.

Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ εκφράζει “την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους του Συμβουλευτικού Κέντρου και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα τους για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των γυναικών που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της”.

Και απαιτεί: “Την άμεση ανάκληση της απόφασης μεταφοράς του Συμβουλευτικού Κέντρου. Τη διατήρηση ή τη μετεγκατάστασή του μόνο σε χώρο που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας. Την ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς πριν από κάθε απόφαση που αφορά τη λειτουργία της δομής. Η προστασία των γυναικών που βιώνουν τη βία δεν προσφέρεται για πειραματισμούς, ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε διοικητικές ή επικοινωνιακές επιλογές. Είναι κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να το διαφυλάσσουν.

Τέλος, καλεί “όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία και την τοπική κοινωνία να δώσουν δυναμικό «παρών». Η μαζική συμμετοχή είναι η δύναμή μας για να ανατραπεί μια λανθασμένη απόφαση και να προστατευθεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του Συμβουλευτικού Κέντρου”.