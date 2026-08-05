Καταγραφή ζημιών στην Αργολίδα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές των Φιχτίων, του Κουτσοποδίου και της Μπόρσας πραγματοποίησε τη Δευτέρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου σε επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καλλιέργειες και υποδομές.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Δημήτρης Σχοινοχωρίτης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Ιωάννης Μαντζούνης, αντιδήμαρχοι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης Ιωάννης Ασσιούρας, η υπεύθυνη του Γραφείου Εποπτείας της Υπηρεσίας Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων Μελίνα Βασιλοπούλου, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας.

Το κλιμάκιο συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς των πληγεισών περιοχών, ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παρείχε πληροφορίες για τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών, καθώς και για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης δήλωσε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η καταγραφή των ζημιών και να επισπευσθεί η ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι επαφές με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς θα συνεχιστούν, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών.