Μεσσηνία: Τρεις συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τριάδα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ελέγχθησαν 22 άτομα, προσήχθησαν 6 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα. Δύο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία 17χρονη στην Καλαμάτα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.