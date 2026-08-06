Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών στο λιμάνι της Καλαμάτας

Στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης οι 32 μετανάστες, που διασώθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας 62 ν.μ. νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Η επιχείρηση διάσωσής τους πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και το πλοίο πολλαπλών χρήσεων "Purus Varna" σημαίας Μεγάλης Βρετανίας, τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έφτασαν δέκα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ.

Πρόκειται για 32 άνδρες νεαρής ηλικίας, όλοι από το Μπανγκλαντές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην Καλαμάτα εμφανώς ταλαιπωρημένοι, κάποιοι εξ αυτών ξυπόλυτοι, αλλά χωρίς να χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης.

Οι 30 είναι ενήλικες, ενώ υπάρχουν και δύο ανήλικοι έφηβοι.

Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας προχώρησαν στη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ενώ από την προανάκριση που ακολούθησε διαπιστώθηκε πως ανάμεσα στους 32 μετανάστες, υπήρχαν και δύο διακινητές.

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 38χρονο που είχαν ενεργό ρόλο στη διακίνηση των συμπατριωτών τους και είχαν συμφωνήσει έναντι χρημάτων να τους μεταφέρουν από τη Βεγγάζη της Λιβύης σε ακτή της Ιταλίας.

Οι δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Από εκεί και πέρα τα 30 άτομα θα διαμείνουν για λίγες ημέρες στον χώρο

των αποθηκών του λιμανιού, έως ότου αποφασιστεί σε ποια οργανωμένη δομή μεταναστών θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα.

Για τη διαμονή και τη σίτιση τους τους μεριμνούν Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Καλαμάτας, ενώ κατά την υποδοχή τους συνέδραμαν στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εθελοντές της ΟΑΚ.

Κ.Ηλ.