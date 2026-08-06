ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καλαμάτας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν σπουδές με αμειβόμενη μαθητεία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2026–2027, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η σχολή απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών με τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου και προσφέρει τη δυνατότητα να μάθουν ένα επάγγελμα με τρόπο απλό και ουσιαστικό: το πρωί οι σπουδαστές εργάζονται και ασκούνται πρακτικά σε επιχειρήσεις, αμειβόμενοι, και το απόγευμα παρακολουθούν τα μαθήματά τους στη σχολή.

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και είναι εντελώς δωρεάν. Οι σπουδαστές λαμβάνουν καθημερινή αμοιβή (περίπου 32,60 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης) με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και δικαίωμα άδειας, ενώ οι άντρες δικαιούνται αναβολή στράτευσης. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, οι σπουδαστές μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν αναγνωρισμένο πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που τους ανοίγει την πόρτα στην αγορά εργασίας.

Σημαντική είναι και μια πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρει πως ο χρόνος προϋπηρεσίας που αποκτά ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια της μαθητείας προσμετράται ως προϋπηρεσία για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

Έτσι, οι απόφοιτοι ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με ουσιαστικό προβάδισμα.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος είναι:

- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

- Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

- Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

- Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

“Πρόκειται για επαγγέλματα με σταθερή και υψηλή ζήτηση, που προσφέρουν στους νέους πραγματικές ευκαιρίες για εργασία και ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον, κοντά στον τόπο τους”, αναφέρει η σχολή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διαδώσει την ενημέρωση αυτή προς τους νέους και τις

οικογένειές τους, ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική ευκαιρία μόρφωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 10 Σεπτεμβρίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (διαδρομή: Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.), με κωδικούς Taxisnet.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως πέντε προτιμήσεις.

Πληροφορίες και εγγραφές:

ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καλαμάτας, Ασπρόχωμα, Τ.Κ.

Τηλ.: 27210-69320 & 27210-69354

Email: epas.kalamata@dypa.gov.gr · www.dypa.gov.gr.