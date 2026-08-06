Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Μηχανοκίνητη πορεία προς την παραλία του Μπουρνιά

Μηχανοκίνητη πορεία προς την παραλία του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, οργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση της πόλης, την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς. Στον Μπουρνιά, στις 9 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου, στο σημείο της σχεδιαζόμενης επένδυσης ισραηλινών συμφερόντων.

Η κινητοποίηση οργανώνεται με αφορμή την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης σε νησιά, βουνά και πόλεις ενάντια στην συνεχιζόμενη γενοκτονία και εθνοκάθαρση στην Παλαιστίνη.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν: Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, η Παλαιστινιακή Παροικία, το κίνημα BDS Greece, το κίνημα March To Gaza Greece και η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων.

Η Αντιφασιστική εκτιμά πως “το ζήτημα της επένδυσης αφορά το σύνολο του καλαματιανού λαού” και καλεί “όλους τους συλλογικούς και μαζικούς φορείς της πόλης, κινήσεις, ομάδες και συλλογικότητες, πολιτικές δυνάμεις και αυτοδιοικητικές παρατάξεις να στηρίξουν την κινητοποίηση της 9ης Αυγούστου με την παρουσία τους τόσο στην μηχανοκίνητη πορεία όσο και με παρέμβαση/τοποθέτηση στην συνέντευξη Τύπου ενάντια στην επένδυση”.