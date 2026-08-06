Δύο στρέμματα έκαψε φωτιά στο Νεοχώρι Οιχαλίας

Δύο στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Δήμο Οιχαλίας, μεταξύ του Νεοχωρίου και του Μίλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί και η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της, μιας και σε κοντινή απόσταση ήταν χωράφια με ελιές.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά, ένα πεζοπόρο τμήμα της ΔΙΠΗΝ Μεσσηνίας, ενώ ρίψεις από αέρος έκαναν δύο τράκτορες και ένα PZL.

Μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν μέχρι αργά το απόγευμα στο σημείο για τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων.

Να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα είχε ξεσπάσει νέα φωτιά σε κοντινή περιοχή στο Νεοχώρι Μελιγαλά.

Κ.Ηλ.