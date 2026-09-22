Στον Δήμο το φως… βρίσκει τον δρόμο του. Έχουμε ακούσει για φωτογραφικές αποφάσεις.

Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος φαίνεται πως έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Φωτογραφικός… δημοτικός φωτισμός. Στα Κρεμμύδια, μαθαίνουμε ότι γίνεται επέκταση δημοτικού φωτισμού προς ένα ξωκλήσι στην φουρτζοβρυση με το όνομα Άγιος Νικόλαος. Ωραία να φωτίζονται τα ξωκλήσια, Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που γεννά ερωτήματα….

Δίπλα βρίσκεται σταυλική εγκατάσταση που συνδέεται με πρώην αντιδήμαρχο και σήμερα Πρόεδρο σε Δημοτική επιχείρηση Και κάπου εδώ ο δημότης δικαιούται να ρωτήσει. Γιατί αυτή η επέκταση;

Ποιος την ζήτησε; Ποιος την ενέκρινε; Πόσο κοστίζει; Μέχρι πού φτάνει ο δημοτικός φωτισμός; Και ποια ήταν η σειρά προτεραιότητας;

Γιατί, βλέπετε, υπάρχουν χωριά που περιμένουν να ανάψει μια λάμπα και μάλλον πρέπει πρώτα να κάνουν… τάμα. Και το κόστος αυτού 6.654,34€ και με ΑΔΑ στο διαύγεια ΡΦΗΦΩ1Β-Μ1Ψ ,για τους λόγους του αληθές .

Στα Κρεμμύδια (φουρτζη) όμως το φως φαίνεται να έχει πολύ καλή… αίσθηση προσανατολισμού.

Ξέρει πού είναι το ξωκλήσι. Και, όλως τυχαίως, ξέρει και πού βρίσκεται η σταυλική εγκατάσταση. Μην παρεξηγηθούμε όμως. Δεν λέμε ότι έγινε κάτι παράνομο. Λέμε κάτι πολύ απλούστερο, δώστε τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Απόφαση. Κόστος. Τεχνική περιγραφή. Διαδρομή της επέκτασης. Κριτήρια επιλογής. Και τότε όλοι θα ξέρουμε αν πρόκειται για μια απολύτως λογική δημοτική παρέμβαση ή για άλλη μία περίπτωση όπου ο δημοτικός σχεδιασμός έχει… εξαιρετικά καλή στόχευση. Γιατί υπάρχει μια αρχή που πρέπει να ισχύει παντού,\ Το δημοτικό φως είναι για όλους τους δημότες. Όχι για όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται δίπλα του. Και επειδή στον Δήμο Πύλου–Νέστορος υπάρχουν ακόμη χωριά που περιμένουν να φωτιστούν, θα ήταν καλό πριν ανάψουν κι άλλα φώτα να ανάψει πρώτα ένα πολύ σημαντικότερο ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Γιατί όταν όλα είναι καθαρά, κανείς δεν φοβάται το φως.