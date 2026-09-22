Να καταβληθεί άμεσα προκαταβολή επιδότησης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να στοιχίζει ακριβά στους αγρότες. Δεν φτάνει που έχασαν χιλιάδες ευρώ τα τελευταία χρόνια, μιας και είχαν βάλει συνεταίρους κάθε μορφής τρωκτικά, το χειρότερο είναι ότι θα υποστούν νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές και πιθανότατα νέες περικοπές, λόγω των προστίμων που θα επιβληθούν και θα παρακρατηθούν από το συνολικό ποσό της επιδότησης που λαμβάνει η χώρα από την Ε.Ε.

Η μετάβαση της διαχείρισης των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι προφανές ότι έγινε πρόχειρα και με αμιγώς επικοινωνιακή στόχευση και τα αποτελέσματα φαίνονται τώρα. Έχουμε φτάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου και οι αγρότες δεν μπορούν ακόμα να κάνουν δηλώσεις για την ενίσχυση, την ώρα που η προκαταβολή της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη καταβληθεί. Το να λάβουν όλοι οι αγρότες, και ειδικά οι Μεσσήνιοι ελαιοπαραγωγοί, την προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μοιάζει πλέον απόλυτα απίθανο. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ωραία εξαγγέλλεται η απορρόφηση μηχανισμών, αλλά χρειάζεται και ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση και, κυρίως, να μην πληρώνουν το λογαριασμό αυτοί που δεν φταίνε σε τίποτα, δηλαδή, οι παραγωγοί.

Η καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης θα έχει σημαντικές συνέπειες στους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς. Σε μια χρονιά που έτσι κι αλλιώς είναι προβληματική από άποψη τιμών ελαιολάδου, το να ξεκινήσει κανείς τη σεζόν χωρίς τα απαραίτητα κεφάλαια για τη συγκομιδή θα επιδεινώσει την κατάσταση, πιέζοντας ακόμα περισσότερο την τιμή. Να υπενθυμίσουμε ότι η επιδότηση λειτουργεί ως κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να πληρωθούν τα μεροκάματα και να μην αναγκαστούν οι ελαιοπαραγωγοί να πωλήσουν αμέσως όλο το ελαιόλαδο ή ακόμα χειρότερα, να το έχουν προπωλήσει για να βρουν ρευστότητα για τη συγκομιδή. Την ώρα που οι Ιταλοί ελαιοπαραγωγοί έχουν ήδη λάβει την ενίσχυση, οι δικοί μας ελπίζουν να την πάρουν τουλάχιστον μέσα στον Νοέμβριο για να μπορέσουν να μαζέψουν. Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει το πώς κάποιοι αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποτυπώνεται στη συνέχεια σε όλα τα επίπεδα.

Οι δηλώσεις για την ενίσχυση, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα. Η εξεύρεση λύσης για την καταβολή προκαταβολής με βάση τα ιστορικά προηγούμενα είναι μια επιλογή που χρειάζεται να εξεταστεί άμεσα, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικά οι ελαιοπαραγωγοί πρόσβαση σε κεφάλαια για να κάνουν τη συγκομιδή. Οι αγρότες πλήρωσαν ακριβά την αδυναμία ελέγχων και σωστής κατανομής των επιδοτήσεων, είναι τραγικό να συνεχίσουν να πληρώνουν τον λογαριασμό του πελατειακού συστήματος της παρακμής.

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