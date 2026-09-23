41 χορωδίες από όλο τον κόσμο τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διοργάνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» ενέκρινε την εισήγηση που αφορά συμπληρωματικές οργανωτικές δαπάνες, με συνολική πρόβλεψη έως 50.000 ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, πρόκειται για προϋπολογισμένο ποσό και δεν είναι δεδομένο ότι θα εξαντληθεί στο σύνολό του, καθώς αφορά την κάλυψη των αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση της διοργάνωσης.

Το ποσό αφορά, μεταξύ άλλων, αμοιβές καλλιτεχνών, παρουσιαστών και συντελεστών, ηχοληψία, γραφιστική επιμέλεια, φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, μεταφράσεις, τεχνικό εξοπλισμό, κατασκευές, video wall, μετακινήσεις καλλιτεχνών και κριτών, καθαρισμούς χώρων και λοιπές οργανωτικές ανάγκες.

41 ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στη φετινή διοργάνωση έχουν δηλώσει συμμετοχή χορωδίες από Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Κένυα, Κίνα, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Νήσους Φερόες, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία και Φινλανδία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαγωνισμούς με διεθνείς προδιαγραφές, κοντσέρτα, Κοντσέρτα Φιλίας, τον διαγωνισμό Grand Prix, τελετές έναρξης και λήξης, παρέλαση και μουσικά events.

Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το Αθλητικό Κέντρο «Τέντα», ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών, το Πνευματικό Κέντρο και η Κεντρική Πλατεία.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Καλαμάτας, τη Φάρις και τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Interkultur, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, συνεχίζοντας έναν θεσμό που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία το 2015, το 2017, το 2019, το 2022 και το 2024.

Κατά τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις, ο πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Παντελής Δρούγας έκανε λόγο για ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για την Καλαμάτα, επισημαίνοντας ότι η φετινή συμμετοχή προσεγγίζει σε αριθμό χορωδιών τα επίπεδα της πρώτης διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία περισσότερων από 1.200 χορωδών και των συνοδών τους, υπογραμμίζοντας ότι για τέσσερις ημέρες η Καλαμάτα αναμένεται να γεμίσει επισκέπτες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αποτύπωμα και στην τοπική οικονομία.

Από την πλευρά του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία από την προηγούμενη διοργάνωση, μεταφέροντας τις θετικές εντυπώσεις του και σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εκδήλωση που αξίζει να παρακολουθήσουν οι πολίτες.

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και ο Διαγωνισμός Χορωδιών φιλοδοξεί έτσι να μετατρέψει για ακόμη μία φορά την Καλαμάτα σε διεθνές σημείο συνάντησης της χορωδιακής μουσικής, συνδυάζοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης με τη διεθνή προβολή της πόλης και την προσέλκυση εκατοντάδων επισκεπτών.

Τ.Αν.