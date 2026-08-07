Καλέσματα για την κινητοποίηση στον Μπουρνιά

Στην κινητοποίηση της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας ενάντια στην Ισραηλινή επένδυση στον Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης κατά της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, την Κυριακή 9 Αυγούστου, συμμετέχουν το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) και ο Παμμεσσηνιακός Συνδέσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Ειδικότερα, το συντονιστικό του τοπικού παραρτήματος της ΠΕΣΕΚ καλεί όλους τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς στη μηχανοκίνητη πορεία προς την περιοχή του Μπουρνιά την Κυριακή ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού κι “ενάντια στην ισραηλινή φαραωνική επένδυση των γενοκτόνων στη Δυτική Παραλία”, με σημείο συγκέντρωσης στο βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας, στις 7.30 το απόγευμα.

“Οι γενοκτόνοι μικρών παιδιών και αμάχων είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη μας. Νίκη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση”, αναφέρει το συντονιστικό.

* Ο Παμμεσσηνιακός Συνδέσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων στηρίζει την κινητοποίηση και καλεί σε συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία προς την παραλία του Μπουρνιά, με ώρα συγκέντρωσης 7.30 μ.μ. στο βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας. Ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του “να δώσουν δυναμικό «παρών» στις κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκληματική δράση του κράτους του Ισραήλ και υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης” και καταλήγει: “Όχι στην επένδυση της IDM στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας”.