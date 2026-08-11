Πετρέλαιο: Στα 88 δολάρια το Brent – Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ (βίντεο)

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και σήμερα, Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για γρήγορη επίλυση της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ υποχωρούν, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μια συμφωνία ειρήνης φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.

Το Brent έφτασε έως τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ανήλθε έως τα 82,45 δολάρια. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το Reuters. Η νέα άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι της Δευτέρας, όταν οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 5%.

Η αγορά βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο η κρίση γύρω από το Ορμούζ να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά προεξοφλούσαν οι επενδυτές. Η επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, παραμένει στον αέρα, ενώ οι θέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.

Νέα εμπόδια στις συνομιλίες

Το τελευταίο χτύπημα στις προσδοκίες για άμεση συμφωνία ήρθε από τις νέες απαιτήσεις που συνδέονται με την επαναλειτουργία του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει θέσει όρους για την αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά, ζητώντας μεταξύ άλλων τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, άρση των περιορισμών και αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε τη Δευτέρα με μια νέα απαίτηση, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα ζητήσει από την Τεχεράνη αποζημιώσεις για ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ασφαλή επαναλειτουργία του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η αγορά φοβάται παρατεταμένη ενεργειακή κρίση

Η αντίδραση των επενδυτών δεν περιορίζεται στην αγορά πετρελαίου.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται επιφυλακτικά, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δημιουργούν νέους φόβους για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific ενισχύθηκε οριακά κατά περίπου 0,2%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,3%. Την ίδια στιγμή, το δολάριο ενισχύθηκε μαζί με τις τιμές του πετρελαίου.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον πόσο θα διαρκέσει η διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία. Μια παρατεταμένη διακοπή της ομαλής διέλευσης από το Ορμούζ θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να μεταφέρει νέες πιέσεις σε μεταφορές, βιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά.

Οι αναλυτές που επικαλείται το Reuters εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να παραμείνει εξαιρετικά ευμετάβλητη, με ένα ενδεικτικό εύρος για το Brent μεταξύ 75 και 95 δολαρίων το βαρέλι όσο παραμένει άλυτη η αντιπαράθεση γύρω από το Ορμούζ.

Νέα άνοδος και στο φυσικό αέριο

Η ενεργειακή αναταραχή έχει αντίκτυπο και στο φυσικό αέριο. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια TTF σημείωσαν σήμερα άνοδο άνω του 6%, πλησιάζοντας τα 58 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με την XTB.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς η αγορά φυσικού αερίου παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις, ενώ ο ανταγωνισμός για φορτία LNG μπορεί να ενταθεί εάν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί.

Παράλληλα, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG δεν κατάφεραν τον Ιούλιο να επωφεληθούν πλήρως από την άνοδο των διεθνών τιμών, καθώς εργασίες συντήρησης και εποχικά χαμηλότερη παραγωγή περιόρισαν τις διαθέσιμες ποσότητες.

Το μεγάλο στοίχημα για τις αγορές

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι πλέον η πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν και κυρίως το εάν θα υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία που θα επιτρέψει την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μια ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς μεγάλο μέρος του σημερινού premium κινδύνου θα έβγαινε από την αγορά.

Αντίθετα, ένα παρατεταμένο αδιέξοδο θα μπορούσε να διατηρήσει το πετρέλαιο κοντά στα υψηλά των τελευταίων ημερών και να ενισχύσει τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό κύμα.

Για τους επενδυτές, επομένως, το Ορμούζ έχει μετατραπεί ξανά στον βασικό δείκτη κινδύνου για την αγορά ενέργειας: όσο παραμένει κλειστό ή λειτουργεί υπό περιορισμούς, κάθε ένδειξη απομάκρυνσης μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν μεταφράζεται σχεδόν άμεσα σε υψηλότερη τιμή πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr