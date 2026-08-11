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Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 10:10

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

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Σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3) βρίσκεται σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου η Μεσσηνία, ενώ πολύ υψηλός (κατηγορία 4) είναι ο κίνδυνος σε Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί πολίτες και επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αμέλεια. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

 

Κατηγορία Κοινωνία
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