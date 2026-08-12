Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τη Μεσσηνία, προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).