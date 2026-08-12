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Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 09:18

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τη Μεσσηνία, προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στο 112.

Κατηγορία Κοινωνία
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