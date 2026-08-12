Η φροντίδα που αξίζει στον Αγιο Φλώρο

Οι πηγές του Αγίου Φλώρου στην κρίσιμη εποχή της κλιματικής κρίσης και της λειψυδρίας πρόκειται να σώσουν υδρευτικά: Την Καλαμάτα και όλη την παραλιακή τουριστική περιοχή από τη Βέργα έως τις Κιτριές και τα Καλλιανέικα. Και ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Μεσσήνης, με χωριά από τη Βαλύρα μέχρι και την Αμφιθέα και κυρίως την πόλη της Μεσσήνης.

Το επισημαίνω γιατί οι πηγές, χώρος εξαιρετικού φυσικού κάλλους και κυρίως η περιοχή του Αγίου Φλώρου δείχνουν παρατημένες από τις τοπικές αρχές.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης αποτελούν: Το έργο ανάπλασης των πηγών που είχε γίνει πριν από χρόνια από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, εγκαταλείφθηκε και απαξιώθηκε και σήμερα προκαλεί τα αρνητικά σχόλια των επισκεπτών. Και τα φανάρια που τοποθετήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια στον εθνικό δρόμο, στο χωριό, για την προστασία της οδικής ασφάλειας, των κατοίκων κι επισκεπτών, που όμως, ποτέ δεν λειτούργησαν.

Οσον αφορά τη σημασία των πηγών του Αγίου Φλώρου υπενθυμίζω: α) Το σημαντικό έργο αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Φλώρου για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 5.617.903,23 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Μεσσήνης έχει τονίσει: “Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας, ορθολογικής διαχείρισης του νερού, που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών και διασφαλίζει τη βιώσιμη υδροδότηση του Δήμου για τις επόμενες δεκαετίες”.

Για το σημαντικό έργο της αξιοποίησης των νερών του Αγίου Φλώρου και της μεταφοράς τους στο Πήδημα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης είχε δηλώσει στην “Ε” ότι “με την υλοποίηση των έργων στον Αγιο Φλώρο θα λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης της Καλαμάτας για τα επόμενα 100 χρόνια”.

Επειδή ο Αγιος Φλώρος θα σώσει υδρευτικά Καλαμάτα και Μεσσήνη για τα επόμενα πολλά χρόνια, Δήμος Καλαμάτας και Περιφέρεια οφείλουν να του προσφέρουν την φροντίδα που του αξίζει, να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία και την ανάδειξή του.