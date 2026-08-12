Μεσσήνη: Πρόστιμο σε δημότη για εναπόθεση κλαδεμάτων δίπλα σε κάδους

Την επιβολή προστίμου 400 ευρώ σε δημότη για την εναπόθεση υπολειμμάτων καθαρισμού και κλαδεμάτων δίπλα σε κάδους καθαριότητας στη Μεσσήνη, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Ηλίας Γεωργόπουλος ενημέρωσε ότι στις 5 Ιουλίου δημότης με τρέιλερ εναπόθεσε δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στη Μεσσήνη υπολείμματα καθαρισμού και κλαδεμάτων και παρότι δημοτικός υπάλληλος του επισήμανε πως είναι αυτό παράνομο και πρέπει να τα απομακρύνει, αδιαφόρησε. Ο κ. Γεωργόπουλος παρατήρησε ότι ο δημότης “δεν συνεργάστηκε και ανέφερε και παραπλανητικά στοιχεία” και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Ξενογιάννης συμπλήρωσε πως τον κάλεσαν να τα μαζέψει και παρότι πέρασαν 3 μέρες δεν το έκανε.

Στη συζήτηση που έγινε, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος υπενθύμισε ότι πρότεινε τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο, αλλά η δημοτική αρχή την καταψήφισε κι επέμεινε στην ανάγκη της δημιουργίας τους.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος παρότι αντέδρασε στην πράξη του δημότη, δήλωσε ενάντια στα πρόστιμα και καταψήφισε.

Ακόμα, από δημοτικούς συμβούλους ακούστηκαν φωνές για πεζοδρόμια και αγροτικούς δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος παρατήρησε ότι το πρόστιμο είναι μήνυμα σε όσους αγαπούν την αυθαιρεσία και πως εδώ υπάρχουν νόμοι. Ανέφερε ότι ο Δήμος μπορεί να μαζέψει βαριά άχρηστα αντικείμενα σε λογικό πλαίσιο, ενημέρωσε πως το καλοκαίρι ο Δήμος δίνει αγώνα για να πλύνει και να απολυμάνει τους κάδους σκουπιδιών και δήλωσε ότι ο Δήμος έχει προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων του.

Γ.Σ.