Εκθεση της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας: «Οι σατιρικές εφημερίδες της Καλαμάτας, 1911–1945»

Η έκθεση φέρνει στο φως ένα ιδιαίτερο και πολύτιμο τμήμα του αρχειακού πλούτου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης: εννιά σατιρικές εφημερίδες που εκδόθηκαν στην Καλαμάτα από το 1911 έως το 1945. Από τη «Σαρδέλα» στη «Σπίθα», από το «Αγκάθι» στον «Κρόταλο» και από τον «Καρνάβαλο» στον «Φασαρία», το «Χιούμορ» και τον «Ανεμόμυλο», η έκθεση παρακολουθεί μια ολόκληρη αλυσίδα σατιρικών εντύπων που εμφανίζονται στην Καλαμάτα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αλλάζει με ταχύτητα. Οι τίτλοι από μόνοι τους αποκαλύπτουν κάτι από το πνεύμα αυτών των εντύπων: παιχνιδιάρικο, προκλητικό, σκωπτικό και ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένο με τη δημόσια ζωή.

Η ΣΑΤΙΡΑ ΩΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αξία αυτών των εφημερίδων δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενό τους ως «παλιά τεκμήρια». Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι μας επιτρέπουν να δούμε την κοινωνία μέσα από τη δική της φωνή. Η σάτιρα σχολιάζει την επικαιρότητα, αποδομεί πρόσωπα και συμπεριφορές, μετατρέπει τα γεγονότα σε αστείο και, μέσα από την υπερβολή, αποκαλύπτει συχνά τι θεωρούσε η κοινωνία σημαντικό, ενοχλητικό ή γελοίο. Στην περίπτωση των καλαματιανών εντύπων, η χρήση έμμετρου σατιρικού λόγου και η γλώσσα της εποχής προσφέρουν μια ιδιαίτερη ματιά στην πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα όχι μόνο της πόλης αλλά και της Ελλάδας. Έτσι, η έκθεση δεν αντιμετωπίζει τις εφημερίδες ως στατικά μουσειακά αντικείμενα, αλλά ως ζωντανά τεκμήρια μιας κοινωνίας που συζητά, διαφωνεί, σχολιάζει και γελά. Το γεγονός ότι το αρχειακό σώμα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περισσότερα από 400.000 φύλλα εφημερίδων, από το 1840 έως σήμερα, δίνει στην έκθεση ένα ευρύτερο αρχειακό και ερευνητικό υπόβαθρο.

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι καλαματιανές σατιρικές εφημερίδες δεν παρουσιάζονται απομονωμένες, αλλά πλαισιώνονται από επιλεγμένα σπάνια τεύχη σατιρικών περιοδικών και εφημερίδων της ίδιας ευρύτερης εποχής, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να συγκρίνει τη μικρή, τοπική δημόσια σφαίρα με τον αθηναϊκό και ευρύτερο ελληνικό Τύπο. Στην έκθεση παρουσιάζονται συλλεκτικά έντυπα όπως το περιοδικό «Ο Σατανάς» (1924) και ο «Γλεντζές», η ιστορική και πρωτοπόρος σατιρική εφημερίδα «Ρωμηός» (1883) του Γεωργίου Σουρή, το περιοδικό «Ο Γάτος» (1923), το περιοδικό «Περίδρομος & Σκασμός» (1923) και άλλα τεκμήρια που διασώζονται στο αρχείο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, η οποία αριθμεί περισσότερους από 1.500 τίτλους περιοδικών, με το παλαιότερο να είναι του 1868. Η συνύπαρξη αυτών των εντύπων επιτρέπει να τεθεί ένα βασικό ερώτημα: πώς ένας λαός που περνά μέσα από πολέμους, πολιτικές συγκρούσεις, οικονομικές δυσκολίες και μεγάλες κοινωνικές αλλαγές συνεχίζει να εκδίδει, να διαβάζει, να σχολιάζει και να σατιρίζει; Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη σημασία του Τύπου: η εφημερίδα δεν ήταν μόνο μέσο ενημέρωσης. Ήταν χώρος δημόσιου διαλόγου, πολιτικού σχολιασμού, ψυχαγωγίας, κοινωνικής κριτικής και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΕ "ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗΣ"

Η έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο και απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε οργανωμένες σχολικές ομάδες. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από μαθητής σε “Αριστοφάνης & Σουρής” – Εκπαιδευτικόν εργαστήριον 2026» μετατρέπει τον επισκέπτη μαθητή από απλό θεατή σε δημοσιογράφο, αρθρογράφο ή και σκιτσογράφο. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν τη δική τους σύγχρονη σατιρική εφημερίδα, αξιοποιώντας τον λόγο και την εικόνα ως εργαλεία κριτικής σκέψης και ελεύθερης έκφρασης. Διαλέγουν «μετά παρρησίας» ένα θέμα και ξεκινούν τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Τα παλιά φύλλα δείχνουν πώς οι άνθρωποι μιας άλλης εποχής γελούσαν με την επικαιρότητα, ενώ οι μαθητές καλούνται να αναρωτηθούν πώς θα σατίριζαν τη δική μας. Η ιστορία του Τύπου γίνεται έτσι ιστορία της καθημερινής ζωής, της γλώσσας, της πολιτικής και τελικά της ίδιας της κοινωνίας. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με πρωτοφανή ταχύτητα, η επαφή με τα αυθεντικά έντυπα του παρελθόντος βοηθά να κατανοήσουμε ότι η ανάγκη του ανθρώπου να ενημερώνεται, να σχολιάζει, να αμφισβητεί και να σατιρίζει δεν είναι καινούργια. Η έκθεση καλεί να διαβάσουμε τις εφημερίδες όχι μόνο για να μάθουμε «τι έγινε», αλλά για να δούμε πώς μια κοινωνία επέλεγε να μιλήσει για όσα της συνέβαιναν. Ειδικά στο σήμερα, η σάτιρα πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι, αν έχει όρια και μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ενώ η ελευθερία στον λόγο και στην έκφραση συχνά δοκιμάζεται. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ειδησεογραφικές πλατφόρμες και στον δημόσιο διάλογο, η σάτιρα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει viral, να σχολιάσει την επικαιρότητα, να ασκήσει κριτική στην εξουσία ή να αμφισβητήσει κοινωνικές αντιλήψεις. Ταυτόχρονα, όμως, γεννιούνται ερωτήματα: πότε η σάτιρα λειτουργεί ως εργαλείο ελευθερίας και κριτικής και πότε ξεπερνά τα όρια της προσβολής, της παραπληροφόρησης ή της στοχοποίησης; Σήμερα, όπου ένα σατιρικό σχόλιο, μια εικόνα ή ένα meme μπορεί να αποκοπεί από το αρχικό του πλαίσιο και να διαδοθεί σε ένα τεράστιο κοινό, η διάκριση ανάμεσα στο χιούμορ, την άποψη και την πραγματική είδηση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Η έκθεση, μέσα από τα έντυπα του παρελθόντος, δίνει την ευκαιρία να δούμε ότι αυτά τα ερωτήματα δεν είναι αποκλειστικά σύγχρονα. Αλλάζουν οι μορφές και τα μέσα, όμως παραμένει διαχρονική η ανάγκη να διεκδικούμε την ελευθερία της έκφρασης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται.

Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις σελίδες των σατιρικών εφημερίδων και περιοδικών που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές. Μια έκθεση που αναδεικνύει τη δύναμη του χιούμορ και της σάτιρας ως καθρέφτη της κοινωνίας, της πολιτικής και της καθημερινής ζωής, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ξεχωριστή πτυχή της ιστορίας της Καλαμάτας αλλά και του ελληνικού Τύπου. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Συλλόγου Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.