Το πρόγραμμα εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη θα εορτασθεί και φέτος η μεγάλη θεομητορική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη Mητρόπολη Μεσσηνίας.

Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, θα είναι οι ιστορικές μονές Βουλκάνου στην Ιθώμη και Δήμιοβας στον Ταΰγετο.

Την παραμονή της γιορτής Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον κοιμητηριακό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμάτας.

Ο μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δήμιοβας, στις 7.30 το απόγευμα.

Ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς θα προστεί του πανηγυρικού εσπερινού στη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουλκάνου, στις 7 το απόγευμα.

* Την ημέρα της γιορτής Σάββατο 15 Αυγούστου, οι μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος θα προστούν του πανηγυρικού εορτασμού στη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουλκάνου.

Ο πρωτοσύγκελλος της Mητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία στη μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δήμιοβας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, ο πρωτοσύγκελλος θα τελέσει τον εσπερινό στον εορτάζοντα ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λεΐκων και θα προστεί της λιτανείας του Επιταφίου της Παναγίας.