Από ένα παιδί ξεκινά ένας νέος θεσμός για τα Κοντοβούνια

Τα «Γεράκια» δημιουργούν το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – Ο μαθητής Ορέστης Ανδρινόπουλος παρουσιάζει το πρώτο ψηφιακό ντοκιμαντέρ για τα Κοντοβούνια

Μια πρωτοβουλία που συνδέει τα παιδιά, την τεχνολογία και την ανάδειξη ενός τόπου με ιδιαίτερη ιστορία και φυσική ομορφιά παίρνει σάρκα και οστά στα Κοντοβούνια.

Η ομάδα «Τα Γεράκια» ανοίγει έναν νέο κύκλο δημιουργίας και εξωστρέφειας, με τη δημιουργία του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για τα Κοντοβούνια.

Και η πρώτη σελίδα αυτής της προσπάθειας γράφεται από ένα παιδί.

Ο μαθητής Ορέστης Ανδρινόπουλος, που περνά τα καλοκαίρια του στην Πλατανόβρυση και έχει αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό με τον τόπο, δημιούργησε το πρώτο ψηφιακό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα Κοντοβούνια.

Το έργο του θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου, το βράδυ στις 9 και 30 στην Πλατανόβρυση, σε γιγαντοοθόνη και σε ανοιχτή εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για μια διαφορετική ματιά στα Κοντοβούνια, μέσα από τα μάτια και τη δημιουργικότητα ενός παιδιού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Από τη μαθητική δημιουργία στον θεσμό

Η πρωτοβουλία των «Γερακιών» δεν περιορίζεται στη φετινή προβολή.

Στόχος είναι το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές να δημιουργούν και να παρουσιάζουν έργα αφιερωμένα στα χωριά, την ιστορία, τη φύση, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις των Κοντοβουνίων.

Ντοκιμαντέρ, βίντεο, φωτογραφικές ιστορίες, ψηφιακές αφηγήσεις και κάθε μορφή σύγχρονης μαθητικής δημιουργίας μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτής της προσπάθειας.

Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης, η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η τεχνολογία μπορεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και τα παιδιά μπορούν να αναδείξουν τον τοπο και η δημιουργία μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το αύριο.

Τα Κοντοβούνια έχουν ιστορία, έχουν φυσικό πλούτο, έχουν ανθρώπους και έχουν ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

Αυτή τη φορά, η αφήγηση ξεκινά από ένα παιδί.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον ενός ολόκληρου τόπου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που έχουν δημιουργήσει ψηφιακό υλικό για τα Κοντοβούνια η κάποιο συγκεκριμένο χωριό να το παρουσιάσουν στο κοινό.

Τα «Γεράκια» καλούν παιδιά, γονείς, κατοίκους, επισκέπτες και όλους όσοι αγαπούν τα Κοντοβούνια να στηρίξουν αυτή την πρώτη προσπάθεια, τη Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9 και 30 το βράδυ.

Γιατί ένας τόπος μπορεί να ξαναγεννηθεί όταν τα παιδιά του αρχίζουν να τον αφηγούνται.