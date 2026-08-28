Νέα διοίκηση στον Σύνδεσμο  Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Μεσσηνίας

Νέα διοίκηση προέκυψε στον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων, Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Μεσσηνίας μετά τις αρχαιρεσίες της 23ης Αυγούστου.

Ειδικότερα πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ευστάθιος Γκουζούνης, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Παπαδέας, γραμματέας ο Αθανάσιος Κατσίρος, ταμίας ο Ιωάννης Γεωργανάς και μέλη οι Παναγιώτης Τομαράς, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ιωάννης Βλάμης, Δημήτριος Χριστόπουλος και Δημήτριος Αντωνόπουλος. Στην ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι Σπύρος Χειλάς, Ιωάννης Θωμόπουλος και Βασίλειος Χριστόπουλος. Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Καλαμάτας, αλλά και στην Π.Ο.Σ.Ε.Η. εξελέγησαν οι Ευστάθιος Γκουζούνης, Ιωάννης Γεωργανάς και Ηλίας Παπαδέας.