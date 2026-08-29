Σήμερα η 12η Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα: Αγορές και μουσική έως τα ξημερώματα

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να ζήσει απόψε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του καλοκαιριού, καθώς η Λευκή Νύχτα επιστρέφει για 12η χρονιά, γεμίζοντας το κέντρο της πόλης με κόσμο, μουσική και έντονη εμπορική κίνηση.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 2 τα ξημερώματα, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις και σειρά παράλληλων δράσεων σε διάφορα σημεία του κέντρου.

Τη διοργάνωση της 12ης Λευκής Νύχτας έχει αναλάβει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις», με την υποστήριξη τοπικών φορέων.

Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα λειτουργήσουν σήμερα με διευρυμένο ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συνδυάσουν τη βραδινή τους έξοδο με αγορές. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει καλέσει τα μέλη του να προχωρήσουν σε ειδικές προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις, οι οποίες θα ισχύουν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Το εμπορικό πρόγραμμα θα συνοδευτεί από ένα πλούσιο μουσικό σκέλος. Στις 8.30 μ.μ., στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Καλλιτεχνικού Στεκιού με την K.S. Band. Στο τραγούδι θα βρίσκονται η Ματίνα Σταματοπούλου, ο Άρης Σπουρδαλάκης και η Δήμητρα Στασινάκη, ενώ το μουσικό σχήμα συμπληρώνουν οι Κωνσταντίνος Κατελάνος στην τρομπέτα, Αναστασία Κατσούλη στο φλάουτο, Ερατώ Γεωργακίλα στο ακορντεόν, Σπύρος Σταυρόπουλος και Νίκος Τζιάβας στις κιθάρες, Γιάννης Κατσούλης στα τύμπανα, Παναγιώτης Γιάνναρος στο μπάσο και Πέτρος Κατσούλης στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις.

Μισή ώρα αργότερα, στις 9 μ.μ., το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη.

Για την ομαλή διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 7 μ.μ. και να διαρκέσουν έως τις 2 τα ξημερώματα, με απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε μεγάλο τμήμα του εμπορικού ιστού, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς και να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στους δρόμους, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Τα οχήματα των επισκεπτών θα κατευθύνονται σε μεγάλους χώρους στάθμευσης περιμετρικά της πόλης, μεταξύ των οποίων τα πάρκινγκ των καταστημάτων LIDL και METRO στη νέα είσοδο της Καλαμάτας, καθώς και το βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς, απέναντι από το Ανοιχτό Θέατρο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιούνται έκτακτα δρομολόγια με mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν τους επισκέπτες από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης προς το κέντρο της πόλης. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 15 λεπτά, με τερματισμό στην οδό Νέδοντος και στο ιστορικό Δημαρχείο.

Αυξημένα θα είναι παράλληλα τα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών που αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο. Το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμείνει ανοιχτό και θα λειτουργεί ως Κέντρο Πρώτων Βοηθειών, με παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκεται και η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για την καθαριότητα της πόλης. Σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθούν επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Λευκής Νύχτας τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας θα προχωρήσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στον καθαρισμό των δρόμων.