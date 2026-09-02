Αίτημα να μην γίνει ξενοδοχείο το κτήριο Μαρκοπούλου – Αλιφέρη στο κέντρο της Καλαμάτας

Στο αίτημά του που κοινοποιείται στους βουλευτές Μεσσηνίας, στα πολιτικά κόμματα, τον δήμαρχο Καλαμάτας και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο κ. Παπανικολόπουλος αναφέρει:

“Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή, ως ενεργός πολίτης και κάτοικος της Καλαμάτας, επιθυμώ να εκφράσω την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή μου αναφορικά με την πρόσφατη έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη μετατροπή του ιστορικού διατηρητέου συγκροτήματος Αλιφέρη επί της οδού Αριστομένους 11-13 σε ξενοδοχείο.

Το εν λόγω κτηριακό συγκρότημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της ιστορικής μνήμης της πόλης μας. Παρά την πολυετή εγκατάλειψή του μετά τους σεισμούς του 1986, η διατήρηση της μορφής του συνιστά σημείο αναφοράς για το κέντρο της Καλαμάτας. Η αλλαγή της χρήσης του σε τουριστικό κατάλυμα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους αλλοίωσης του μνημειακού του χαρακτήρα, καθώς οι αναγκαίες εσωτερικές και στατικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία δωματίων και κοινόχρηστων υποδομών ενδέχεται να επιφέρουν μη αναστρέψιμες βλάβες. Επιπλέον, στερείται στην τοπική κοινωνία, ενός τοπόσημου της πόλης, την ίδια στιγμή που ο εμπορικός άξονας της Αριστομένους επιβαρύνεται περαιτέρω από την υπερσυγκέντρωση τουριστικών χρήσεων.

Πρόκειται για ένα κτίριο που αποτελεί μέρος της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας και, ως διατηρητέο, απαιτεί ιδιαίτερη προστασία από επεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα, τη μορφή και την ιστορική του φυσιογνωμία.

Η προστασία ενός διατηρητέου κτιρίου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της εξωτερικής του όψης. Θα πρέπει να προστατεύεται συνολικά η ιστορική και αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία.

Το κτίριο Μακροπούλου – Αλιφέρη είναι ένα ιστορικό διατηρητέο διώροφο κτίριο του 19ου αιώνα (περίπου 1865) που βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή του κεντρικού πεζοδρόμου της Αριστομένους (11-13) και της οδού Κολοκοτρώνη 5. Ιστορία: Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η ποιήτρια Καίτη Μαρκοπούλου-Αλειφέρη. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής με νεοκλασικά στοιχεία, όπως μαρμάρινα φουρούσια στον εξώστη και αετωματική στέψη, (δηλαδή σε τριγωνική μορφή που θυμίζει τον «αετό» των αρχαίων ελληνικών ναών).

Κατόπιν αυτών, σας καλώ να παρέμβετε άμεσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ζητώντας την εκ νέου επανεξέταση των τεχνικών φακέλων και των εγκρίσεων που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να αποτραπεί η εμπορική αλλοίωση του διατηρητέου μνημείου και να εξεταστεί η προστασία του με σεβασμό στην ιστορία του.

Στις 13 Αυγούστου 2026 δημοσιεύτηκε ότι εκδόθηκε νέα αναθεώρηση οικοδομικής πράξης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας για το ακίνητο Αριστομένους 11–13, Ο.Τ. 352. Η αναθεώρηση αφορά, μεταξύ άλλων, διορθώσεις ανοιγμάτων και χώρους υγιεινής στο υπόγειο.

Το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια δημοσίευση αναφέρει πως ο ευρύτερος φάκελος προβλέπει: επισκευή υφιστάμενων κτισμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκες σε υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο, επισκευή και διαρρύθμιση του διατηρητέου διώροφου κτιρίου στη νότια πλευρά και αλλαγή χρήσης του ορόφου από κατοικία σε ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Παπανικολόπουλος

Μαιζώνος 128, Καλαμάτα”.