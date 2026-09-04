“Ανταποδοτική για τις τσέπες τους ανακύκλωση” επισημαίνει ο Ρουβίκωνας για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” κι επικρίνει δριμύτατα τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, την ανάδοχο εταιρεία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, δηλώνοντας ότι “τα σκουπίδια τους δεν θα τα πληρώσουμε εμείς”.

Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας αναφέρει ότι “στην Πελοπόννησο αγοράστηκαν με ευρωπαϊκό και δημόσιο χρήμα 58 «σπιτάκια ανακύκλωσης», που μας κόστισαν πάνω από 21,5 εκ. ευρώ. Τα πληρώσαμε 372.000 ευρώ το ένα, ενώ οι ελεγκτές της ΕΔΕΛ βρήκαν στην αγορά παρεμφερή συστήματα από 66.000 έως 97.000 ευρώ.

Στη Μεσσηνία υπάρχουν σήμερα 12: 8 στην Καλαμάτα, 2 στον Δήμο Μεσσήνης και 2 στον Δήμο Τριφυλίας. Με τιμή προμήθειας 372.000 ευρώ το καθένα, αντιστοιχούν σε 4.464.000 ευρώ. Στην Καλαμάτα αρχικά ανακοινώθηκαν 7 και τον Ιούλιο του 2025 ο ΦΟΔΣΑ πρότεινε και ο Δήμος ενέκρινε την τοποθέτηση 8ου, επικαλούμενος τις «εξαιρετικές αποδόσεις» των ήδη τοποθετημένων.

Για να πουληθεί αυτή η μπίζνα σαν οικολογία, επιστράτευσαν σχολεία, μαθητικούς διαγωνισμούς και βραβεύσεις. Έβαλαν παιδιά να μαζεύουν χιλιάδες συσκευασίες και παρουσίαζαν μια ακριβοπληρωμένη εργολαβία σαν περιβαλλοντική πολιτική.

Την ίδια ώρα, άνθρωποι μάζευαν κουτάκια και μπουκάλια από όπου μπορούσαν και τα κουβαλούσαν στα σπιτάκια για να βγάλουν λίγα ευρώ. Αυτή ήταν η «ανταποδοτικότητα»: τρία λεπτά στον άνθρωπο που μάζευε τη συσκευασία, 372.000 ευρώ για το μηχάνημα. Η κοινωνική εξαθλίωση βαφτίστηκε περιβαλλοντική συνείδηση.

Μετά ήρθε ο έλεγχος της ΕΔΕΛ. Κατέγραψε κόστος που δεν τεκμηριώθηκε, προδιαγραφές που δημιουργούσαν εμπόδια στον πραγματικό ανταγωνισμό και αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα προκηρύχθηκαν και όσα παραδόθηκαν. Τώρα ζητούν να επιστραφούν 10.590.220 ευρώ από τους πόρους του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Και μόλις σταμάτησε να υπάρχει εργολάβος, φάνηκε τι ακριβώς είχαν φτιάξει. Μέσα στον Ιούλιο, ενώ η υπόθεση βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ΤΕΧΑΝ ανακοίνωσε ότι σταματά τη συλλογή υλικών και την καταβολή χρημάτων στα σημεία που κάλυπτε”.

Εκτιμά πως “δεν πρόκειται για μια «κακή σύμβαση» που θα διορθωθεί με έναν καλύτερο διαγωνισμό. Το κράτος και οι δήμοι δεν στάθηκαν απέναντι στην μπίζνα. Τη χρηματοδότησαν και της έστρωσαν το έδαφος. Δημόσιο χρήμα για τον εξοπλισμό, δημόσιοι χώροι και ρεύμα για τη λειτουργία, ιδιώτες για το κέρδος” και προσθέτει: ?Τώρα μας λένε ότι οι δημότες δεν θα πληρώσουν. Αν όμως τα 10,5 εκατομμύρια αφαιρεθούν από πόρους και μελλοντικές χρηματοδοτήσεις του ΦΟΔΣΑ, θα λείψουν από κοινωνικές ανάγκες, υποδομές και υπηρεσίες. Το κόστος μεταφέρεται έτσι ξανά στην κοινωνία.

Δεν ζητάμε φθηνότερο εργολάβο. Δεν ζητάμε να ξαναστήσουν την ίδια μπίζνα με καλύτερο διαγωνισμό και άλλο λογότυπο. Οι ανάγκες μας δεν είναι επενδυτικές ευκαιρίες. Η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κοινωνική ανάγκη, όχι πεδίο κερδοφορίας για εταιρείες.

Ούτε ένα ευρώ από τους δημότες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Τα χρήματα να αναζητηθούν από τις εταιρείες και από όσους σχεδίασαν, ενέκριναν, υπέγραψαν και κέρδισαν από αυτή την μπίζνα”.