Στη ΔΕΘ η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας

Στη μεγάλη ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, συμμετείχε αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας.

Οι συνδικαλιστές Μεσσήνιοι αστυνομικοί αναφέρουν πως το μήνυμά τους προς την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο “Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν για άλλη μια φορά να προσπεράσουν τους ένστολους και τα δίκαια αιτήματά τους, κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν ζητάμε προνόμια. Απαιτούμε λύσεις στις διαχρονικές αδικίες που η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζει, αλλά εξακολουθεί να μην αποκαθιστά.

Διεκδικούμε:

Εξασφάλιση ίδιου νομοθετικού πλαισίου συνταξιοδότησης και για τους προσληφθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

Επέκταση της μάχιμης πενταετίας. Αύξηση της αποζημίωσης πενθημέρου.

Θεσμοθέτηση 13ου και 14ου μισθού. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Δεν ζητούμε προνόμια”.

Η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Γιώργος Μπούνας και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης-Παναγιώτης Θλιμμένος, καταλήγοντας αναφέρει:

“Απαιτούμε θωράκιση, αξιοπρέπεια και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά την ασφάλεια της κοινωνίας.

Στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Οι ένστολοι είναι παρόντες. Οι διεκδικήσεις μας είναι ζωντανές.

Η υπομονή μας δεν είναι ανεξάντλητη”.