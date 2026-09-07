Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για τις αυξήσεις στο νερό

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα αυξήσεων στις χρεώσεις που έχουν γίνει. «Ζητάμε λογικές και αναλογικές χρεώσεις, διαφάνεια και ουσιαστικό διάλογο» τονίζεται.

Αναλυτικά επισημαίνεται: «Μετά την παρέμβαση μας την Παρασκευή 28 Αυγούστου σχετικά με τις νέες χρεώσεις του νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, θεωρούμε απαραίτητο να επανέλθουμε.

Και επανερχόμαστε γιατί τις τελευταίες ημέρες είτε μας μεταφέρονται είτε διαβάζουμε τοποθετήσεις που επιχειρούν να παρουσιάσουν την αντίδραση των επαγγελματιών και των πολιτών ως υπερβολική, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για αυξήσεις «μερικών ευρώ».

Δυστυχώς, η πραγματικότητα των λογαριασμών είναι εντελώς διαφορετική.

Οφείλουμε βεβαίως να αναγνωρίσουμε ότι σε περιπτώσεις "εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης", τόσο σε ορισμένες οικίες όσο και σε ορισμένα καταστήματα, μπορεί να προκύπτει ακόμη και μία μικρή μείωση της τάξης μερικών ευρώ. Αυτές όμως οι περιπτώσεις αφορούν πολύ μικρές καταναλώσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως γενική εικόνα της νέας τιμολογιακής πολιτικής, ούτε να αναιρούν τις πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις που καταγράφονται σε πλήθος άλλων περιπτώσεων.

Για να μιλήσουμε λοιπόν με πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων της περιοχής μας:

Κατάλυμα που το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο πλήρωσε περίπου "650€", φέτος καλείται να πληρώσει "2.900,50€".

Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η κατανάλωση από "179 κυβικά πέρυσι αυξήθηκε στα 308 κυβικά φέτος", δηλαδή κατά περίπου "72%". Την ίδια στιγμή, όμως, ο λογαριασμός από περίπου "230€ εκτοξεύθηκε στα 850€", σημειώνοντας αύξηση περίπου "270%".

Σε άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – καφέ, ο αντίστοιχος λογαριασμός από περίπου "120€ πέρυσι έφτασε στα 314€ φέτος".

Άλλο κατάστημα, με αντίστοιχη περσινή χρέωση περίπου "90€", καλείται φέτος να πληρώσει "226,50€".

Και τα παραδείγματα δυστυχώς δεν σταματούν εδώ.

Αυτά δεν είναι «μερικά ευρώ».

Είναι ποσά που επηρεάζουν άμεσα και ουσιαστικά το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητά της να παραμένει βιώσιμη και ανταγωνιστική.

Θέλουμε επίσης να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμη.

Ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι οι επαγγελματικοί και εμπορικοί φορείς θα πρέπει να αντιδρούν αντίστοιχα και για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και γενικότερα για ζητήματα που διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο.

Είναι αυτονόητο ότι ένας τοπικός συλλογικός φορέας του μεγέθους και των αρμοδιοτήτων του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας δεν διαθέτει τη θεσμική δυνατότητα να καθορίσει την εθνική ενεργειακή πολιτική ή τις τιμές των καυσίμων.

Έχει όμως υποχρέωση να παρεμβαίνει εκεί όπου μπορεί να ακουστεί και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζουν άμεσα τα μέλη του και την τοπική κοινωνία.

Και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Τέλος, επειδή γίνεται αναφορά και στη συμμετοχή εκπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε και αυτό το ζήτημα.

Πράγματι, ο Σύλλογός μας εκπροσωπείται θεσμικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, έχουμε επανειλημμένα ζητήσει οι συνεδριάσεις να μην πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Το αίτημα μας αυτό δεν έχει εισακουστεί.

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στον Εμπορικό Σύλλογο δεν είναι επαγγελματικά στελέχη συλλογικών φορέων. Είμαστε άνθρωποι της αγοράς, στην πλειονότητά μας ατομικές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι πρακτικά αδύνατο να κλείνουμε τα καταστήματά μας εν μέσω εργάσιμης ημέρας προκειμένου να παραβρεθούμε σε μια συνεδρίαση.

Η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων δεν εξασφαλίζεται μόνο με μία θέση σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Εξασφαλίζεται όταν δημιουργούνται και οι πραγματικές προϋποθέσεις ώστε οι εκπρόσωποί τους να μπορούν να είναι παρόντες.

Και, σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστό ότι η εκάστοτε Δημοτική Αρχή διαθέτει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς την καθοριστική ευθύνη για τις αποφάσεις που τελικά λαμβάνονται.

Δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση.

Ζητάμε λογικές και αναλογικές χρεώσεις, διαφάνεια και ουσιαστικό διάλογο.

Όταν ένας λογαριασμός από "650€ φτάνει στα 2.900,50€", όταν σε άλλη περίπτωση η κατανάλωση αυξάνεται κατά "72% αλλά ο λογαριασμός κατά περίπου 270%", τότε η συζήτηση περί «μερικών ευρώ» απλώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας έχει υποχρέωση να παίρνει θέση και θα συνεχίσει να το κάνει».

Κ.Μπ.