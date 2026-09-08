Καιρός 08/09/2026: Αίθριος ο καιρός σήμερα με την ζέστη να περιορίζεται

20:50 09/09
Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή υποχώρηση, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στα δυτικά και ορεινά.
Γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη επικράτεια, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές.
Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή υποχώρηση, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στα δυτικά και ορεινά.