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Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2026 10:00

Καιρός 08/09/2026: Αίθριος ο καιρός σήμερα με την ζέστη να περιορίζεται

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Καιρός 08/09/2026: Αίθριος ο καιρός σήμερα με την ζέστη να περιορίζεται

Navarino Agora

Γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη επικράτεια, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή υποχώρηση, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στα δυτικά και ορεινά.

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