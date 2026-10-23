Σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση Φιλιατρών – Χριστιάνων προκαλούν οι καθιζήσεις στον δρόμο που κατασκευάστηκε ως συνοδό έργο του Φιλιατρινού Φράγματος.

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων έχει απαγορευτεί, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν διακοπεί, ενώ δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι ελαιοπαραγωγοί ενόψει της συγκομιδής. Το ζήτημα συζητήθηκε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Το θέμα έθεσε η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με κατοίκους, οι καθιζήσεις είχαν εμφανιστεί πριν από τρία χρόνια. Ζήτησε να διερευνηθούν οι ευθύνες της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς αμφισβήτησε ότι το πρόβλημα οφείλεται αποκλειστικά στις πρόσφατες θεομηνίες. Τόνισε επίσης ότι η διακοπή των δρομολογίων του ΚΤΕΛ επιβαρύνει τους κατοίκους και ότι η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών προκαλεί οικονομικές ζημιές.

Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος ανέφερε ότι έχει εγκριθεί η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για να προσδιοριστεί η έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στην εργολαβία των 950.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Τριφυλία, η οποία πρόκειται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την πρόσβαση στους Χριστιάνους.

Για τη μεταφορά των μαθητών ανέφερε ότι έχει δοθεί λύση με ταξί, ενώ υποστήριξε ότι η μεταφορά της ελαιοπαραγωγής μπορεί να πραγματοποιείται με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ, καθώς η απαγόρευση αφορά τα βαρέα οχήματα.

Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε ότι ο δρόμος παρουσίαζε καθιζήσεις ήδη πριν από τρία χρόνια και είχαν γίνει προσωρινές παρεμβάσεις με πέτρες και σκυρόδεμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση, καθιστώντας αναγκαία τη γεωλογική διερεύνηση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.