Παρέμβαση Μάκαρη για εγκατάλειψη στον Πύργο Κουμουνδούρου

Την εγκατάλειψη του ιστορικού Πύργου του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου στον Κάμπο Αβίας και την πολυετή καθυστέρηση στην αποκατάστασή του έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», Μανώλης Μάκαρης, με επερώτησή του που συζητήθηκε προχθές.

Όπως επισήμανε, το ιστορικό κτήριο, που συνδέεται με τον δέκα φορές πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης εγκατάλειψης και αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες για την αποκατάστασή του.

Ο Μανώλης Μάκαρης υπενθύμισε ότι τον Αύγουστο του 2020 η Περιφέρεια Πελοποννήσου διέθεσε 40.000 ευρώ για την ωρίμανση των μελετών, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τον Δεκέμβριο του 2021 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των μελετών και τον Ιούλιο του 2022 η επικείμενη δημοπράτηση του έργου.

Ακολούθησαν ανακοινώσεις το 2023 για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Παράλληλα, κατά την επίσκεψή της στην περιοχή το 2024, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε δεσμευτεί να αναζητηθούν πόροι μέσω της Βουλής.

Ο επικεφαλής της παράταξης υπογράμμισε την ιστορική και πολιτιστική αξία του μνημείου, το οποίο βρίσκεται κοντά στον θολωτό τάφο του Μαχάονα, επισημαίνοντας ότι η αποκατάστασή του θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στη Δυτική Μάνη.

Τέλος, ζήτησε από την περιφερειακή αρχή να διευκρινίσει ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από το 2024 για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, εάν υπάρχει επίσημη δέσμευση από το Υπουργείο Πολιτισμού ή τη Βουλή και ποια μέτρα προβλέπονται για την προστασία του μνημείου από περαιτέρω φθορά.